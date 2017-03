Fondatorul unui incubator francez axat pe tehnologii spatiale a pus ochii pe Cluj

Philippe Lattes care a lucrat in industria design-ului si contructiei de sateliti este fondatorul ESA Bic Sud France, un incubator dedicat sustinerii startup-urilor orientate spre tehnologii spatiale. El a facut deja mai multe vizite la Cluj si spune ca e deja in contact cu asociatiile de tehnologie de aici."Ne gandim sa sustinem un incubator bazat pe tehnologii spatiale, sa sustinem un incubator care sa ajute companii cu focus pe spatiu. Pe ideea celui din Franta, cu transfer de cunostinte, pentru ca exista aici un mare potential, sunt oameni de IT, tineri din facultati. Poate nu axat doar pe spatiu, dar cu o ramura axata pe asta", spune Lattes.Fondatorul incubatorului francez mai spune ca domeniile interesante catre care s-ar putea orienta tinerii antreprenori ar fi dezvoltarea de tehologii pentru agricultura inteligenta, energie sau solutii inteligente pentru sanatate.In incubatorul din Franta "cresc" acum diverse idei: o aplicatie dedicata producatorilor de vin, alta companie s-a axat pe folosirea de nanosateliti pentru monitorizarea de conducte."Avem cam 25-30 de companii acum (in incubator), vin cam 14-17 companii noi in fiecare an, care stau cam doi ani sa dezvolte produsul. Avem un incubator, nu un accelerator. Un incubator duce afacerea de la idee la prototip, un accelerator se ocupa de continuarea traseului: de la prototip la piata", mentioneaza Lattes.