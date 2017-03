"Portofelul romanesc" cu antifurt, care a strans 22.000 de dolari pe Kickstarter, a inceput sa preia comenzi online

Viorel Cretu Foto: LinkedIn

Romanul Viorel Cretu (36 de ani) a patit-o destul de urat in Spania, in urma cu ceva timp: portmoneul, cu bani si acte, i-a fost furat. Atunci a decis sa faca un portofel pe care sa-l poti localiza rapid cu ajutorul telefonului mobil.Viorel face afaceri de 8 ani alaturi de fratele sau, George, lansand impreuna WebEffects Network, o companie care are peste 240 de colaboratori in Europa de Est si clienti in Statele Unite si Europa de Vest.Anul trecut, in noiembrie, si-au deschis, la New Mexico, SUA, firma Wallor Wearables LLC, pentru proiectul portofelului inteligent Wallor, in care au investitin banii lor. Start-upul lor mai are un sediu la Alicate, Spania, si urmeaza sa-si mai deschida si in China si in Orientul Mijlociu, pentru a fi mai aproape de clienti.In preajma Craciunui 2016, au lansat o campanie de starngere de fonduri pe Kickstarter unde si-au propus sa adune 15.000de dolari, insa au reusit sa obtina, dar, si mai important, reclama si marketing. Pe platforma de crowdfunding au avut 187 de sustinatori din toata lumea, pentru care au fost scoase oferte pornind de la portmoneul pentru carduri, la 56 de dolari bucata, de Black Friday, pana la pachete de 4200 de dolari cu mai multe produse. Livrarea este planificata pana in aprilie 2017.Ultimele 2 luni, Viorel si le-a petrecut pe drumuri in China, in cautarea de fabricanti cu costuri cat mai mici si calitate cat mai inalta, iar acum si-a lansat magazinul online care preia comenzi si din Romania.", a declarat, pentru StartupCafe, Viorel Cretu.In momentul de fata magazinul sau online are disponibile 20 de produse - portofele inteligente pentru bancnote si monede, portmonee pentru carduri bancare si accesorii. Portmoneele inteligente pentru carduri sunt disponibile de la 113 lei, iar portofelele pentru bancnote, monede sau acte sunt in faza de pre-order, la 416 lei, cu livrare din iunie 2017.", mai spune Viorel.Fabricantii sunt impartiti in felul urmator:Centrul principal de livrare va fi in Shanghai, urmand ca produsele sa fie livrate in centrele din Statele Unite, Spania si in tarile arabe. "Portofelul din piele Wallor poate fi localizat pe distante practic nelimiate, cu ajutorul GPS-ului, iar pentru precizie se folosestea tehnologia Bluetooth, pe o raza de 60 - 100 de metri. Sistemul este gestionat pe smartphone, printr-o aplicatie disponibila pe Android si iOS.De asemenea, portofelele promit si protectie anti-skimming, o metoda de furt al banilor de pe cardurile contactless cu aparate de scanare.Firma vine si cu incarcatoarele din lemn si magnetice pentru masina, precum si o varianta de incarcator din aluminiu de calitate mai buna sau cu incarcare foarte rapida.Echipa Wallor cuprinde 8 persoane. Viorel este CEO, iar George este manager de proiect. In echipa mai este o romanca, Raluca Mitarca, pe partea de design.Alaturi de ei mai este un est-european, Gergely Darvas, un antreprenor din Ungaria, care a construit afaceri prospere in domeniul biotehnologiei si s-a remarcat ca investitor venture capital pentru mai multe start-upuri si intreprinderi mici si mijlocii.Evident, ideea portofelului cu sistem de localizare nu este noua. Wallor are conurenti, atat pe segmentul accesibil ca pret, cat si pe cel de lux. Unul dintre ele este Walli Warables , care, in urma cu un an, a strans 526.000 de dolari pe platforma de crowdfunding Indiegogo. Firma este din Dallas, Texas.