Deutsche Telekom si Nokia lanseaza un program pentru startup-urile din industria de comunicatii

Programul ofera startup-urilor toate instrumentele si resursele necesare pentru a-si dezvolta, construi la scara si comercializa serviciul, atat din perspectiva de business, cat si tehnica.WARP Future Communication ofera un "triunghi al puterii" care decurge din cooperarea dintre Nokia, care ofera platforma tehnica, Deutsche Telekom, care ofera canalul de distributie, si hub:raum, care ofera know-how-ul si instrumentele necesare pentru a crea, testa, construi la scara si comercializa produsele, anunta oficialii companiilor.Start-up-urile interesate pot aplica la https://warpaccelerator.com/apply/ pana la 30 aprilie 2017. Programul va consta in intalniri fata in fata, munca la distanta (timp in care start-up-urile vor primi ajutor individual si suport de la partenerii de business) si intr-o conferinta la finalul anului. Asteptarile fondatorilor programului sunt ca, pana la finalul acestuia, doua-trei solutii inovatoare sa fie gata de a intra rapid pe piata. Echipele selectate in program vor participa gratuit, fara sa li se ceara niciun aport de capital si isi vor pastra drepturile de proprietate intelectuala.Va fi de dorit ca serviciile dezvoltate sa functioneze pe platformele oferite de Deutsche Telekom si Nokia. Start-up-urile selectate in program vor primi suport din partea inginerilor care le vor ajuta sa transfere si sa activeze solutiile pe platforma dorita.