Ideile castigatoare la hackathonul Innovation Labs din Timisoarea, Iasi, Sibiu

Castigatorii din Timisoara:

Castigatorii din Iasi:

Castigatorii din Sibiu:

Hackathonul din Timisoara este prima etapa a programului Innovation Labs, ajuns la cea de-a doua editie din Timisoara. La eveniment au participat peste 30 de tineri. In Iasi competitia se afla la prima editie si s-au inscris 30 de pers, iar la Sibiu au fost 60 de participanti, hackathonul aflandu-se si aici tot la prima editie.Dupa o etapa de votare din partea publicului si a juriului, in Hackathon au ramas sa-si duca mai departe viziunea circa jumatete dintre echipele inscrise. In urmatoarele 24 ore, participantii au lucrat la dezvoltarea ideilor si realizarea unui prototip viabil si persuasiv sub indrumarea mentorilor - antreprenori si profesionisti de top din industria IT&C.Pe 12 martie, in cea de-a doua zi a Hackathon-ului, echipele au prezentat versiunea rafinata a produsului si a strategiei de business, dezvoltate pe parcursul a 24h alaturi de mentori. Fiecare echipa si-a demonstrat evolutia de la o simpla idee la un concept viabil al unui produs atractiv pentru utilizatori, atat prin demonstratii tehnice cat si printr-o prezentare publica. Juriul a avut misiunea dificila de a selecta cele mai credibile 9 idei de produs cu potential disruptiv, alegand astfel echipele care vor continua dezvoltarea prototipurilor in etapa de mentorat.1. Echipapropune un prototip pentru detectarea timpurie a schizofreniei. Produsul se bazeaza pe analiza indiciilor verbale ale pacientului, mai ales pe frecventa schimbarii campurilor semantice si se adreseaza specialistilor neurologi, confruntati cu dificultatea detectarii primelor simptome ale bolii.2. Dispozitivul ingenios implementat de echipapoate localiza unul sau mai multe obiecte sau animale pe o raza de 30km in zona rurala si 55km in zona urbana. Utilizatorul poate urmari in timp real locatia acestora prin internet.3. Incarcatorul wireless dezvoltat de catre echipafaciliteaza incarcarea simultana a telefoanelor si dispozitivelor multiple, astfel eliminand cautarea prizelor. Prin intermediul dispozitivului se pot afisa pe telefon mesaje dorite de utilizator. Echipa isi propune un produs care se pliaza pe nevoile clientului, fara emisii de camp in afara spatiului dorit.4. Echipaa dezvoltat un soft care securizeaza reteaua locala si dispozitivele smart. Accesul persoanelor straine trebuie aprobat de catre utilizator in timp real, astfel asigurand securitate deplina.5. Cei de laofera prin aplicatia lor o solutie de monitorizare a unor parametri fizici relevanti pentru o companie. Spre exemplu poate fi observata temperatura apei dintr-un bazin, aceasta fiind afisata prin intermediul unei aplicatii mobile. In acest fel, operatorul este informat in legatura cu schimbarile care au loc si poate realiza manual ajustarile necesare in timp util.6.reprezinta o platforma de realitate augmentata ce optimizeaza vanzarile pentru firmele mici si mijlocii. IndexAR se adreseaza in special producatorilor de mobila, comerciantilor de produse de amenajare interioara si dezvoltatorilor imobiliari. Solutia combina o platforma, o aplicatie si o comunitate de utilizatori, scazand costurile operationale si cele generate de retururile de produse si sporind satisfactia cumparatorilor.7.propune un asistent personal pentru gestiunea inteligenta a locuintei, oferind utilizatorilor control asupra rutinelor zilnice si conditiilor ambientale. Solutia se bazeaza pe un dispozitiv unic conectat la o retea de senzori ce agrega informatii privind temperatura, umiditatea, presiunea, miscarea si consumul de utilitati. SmartHub este destinat persoanelor cu venituri medii, precum si celor care au nevoie de atentie permanenta precum si ingrijitorilor lor.8.ofera un sistem digital de management al programarilor si accesului la obiective care genereaza cozi. Solutia se adreseaza institutiilor publice, obiectivelor turistice, clinicilor precum si tuturor organizatiilor care gestioneaza relatii cu clienti multipli si au un risc de aglomerare. Sistemul ofera programari digitale, notificari privind ora accesului pentru clienti, precum si metode rapide de feedback si ajustare a serviciilor pentru furnizori.9.ofera un ansamblu de solutii pentru combaterea dependentelor, util pentru cei ce se confrunta cu dependenta de alcool, tutun, droguri, jocuri de noroc etc. Utilizatorii apeleaza la o aplicatie mobila ce proceseaza informatiile de la senzori inglobati in obiecte wearable, inregistrand meta-date si procesand informatiile prin algoritmi de machine learning. Queet recunoaste tiparele comportamentale si le adreseaza prin gamificare si incurajarea interactiunii sociale.1.ofera o solutie online de comanda a meniului zilnic, in functie de regimul alimentar dorit. Pentru cei ce doresc sa slabeasca sau pentru cei ce vor sa-si sporeasca masa musculara, o masa gustoasa va fi la un click distanta. Solutia se adreseaza in special angajatilor din companii in cautarea unei mese sanatoase. Clientii pot primi recomandari de nutritie si pot comanda mancare gatita special pentru obiectivele lor nutritionale.2. La fiecare trecere prin supermarket pierdem in medie 7 minute asteptand la coada si punand bunurile din cos pe banda, pentru a fi scanate. InstantScanning economiseste timp realizand o scanare automata a bunurilor, chiar cand sunt puse in cos, prin intermediul unei porti situate la iesirea din zona cu produse. Solutia se adreseaza inclusiv persoanelor care nu doresc instalarea unei aplicatii mobile dedicate, clientii vizati constand in supermarketurile mici si mijlocii.3.ofera un produs de securizare si personalizare a accesului in cladiri, printr-un dispozitiv tip security box ce se conecteaza la reteaua de camere existente. Solutia utilizeaza recunoasterea faciala, notificand proprietarii in cazul accesului neautorizat si permitand optiuni tip smart home privind iluminatul, muzica ambientala etc. Astfel, proprietarii isi sporesc atat securitatea cat si confortul locuirii.4.ofera companiilor o solutie de tranzitie la o arhitectura de cloud personala. ART permite rezolvarea problemelor legate de arhitecturi de cloud complicate si dificil de administrat, adaugand o platforma proprie peste infrastructura existenta deja in companie. Solutia ofera managementul aplicatiilor, monitorizare, insight si analytics privind serviciile oferite, oferind o abordare non-technica astfel incat orice echipa din compania client sa poata folosi platforma. Potentialii clienti se refera la companiile specializate in outsourcing si cele interesate de un upgrade al arhitecturii cloud.5.propune o solutie inovativa completa pentru o arena de LaserTag, adesandu-se atat companiilor cat si celor care doresc o arena de LaserTag la ei acasa. Solutia lor ofera un sistem centralizat de analiza a rezultatelor jocului bazat pe laser, afisand scorurile in timp real si arhivand istoricul competitiilor, oferind jucatorilor si interventii noi tip grenada sau bomba ce trebuie sa fie dezamorsate.6. Cum pot afla soferii locurile libere de parcare in Iasi? Valet ofera o solutie de identificare si centralizare a locurilor disponibile in parcari interioare, pe baza unui sistem de camere de luat vederi ce poate consta chiar in sistemul de supraveghere video existent, adesandu-se in special centrelor comerciale de tip mall. Aplicatia afla locurile disponibile prin recunoasterea imaginilor, notificand soferii in timp real de disponbilitatea locurilor si ajutand navigarea rapida, sporind satisfactia clientilor.7.propune un sistem de traducere bidirectionala in timp real din limbajul verbal in limbajul mimico-gestual. Solutia ofera o aplicatie web si mobila ce permite persoanelor surdo-mute sa comunice in timp real in contexte diverse - precum interactiuni cu companiile, in interventii de urgenta si inclusiv in scolile publice.8.ofera o solutie de monitorizare si interventie de la distanta in camera bebelusului, integrand un sistem de senzori de temperatura, posibilitatea de a legana patutul bebelusului si un sistem de comunicare, incluzand luminite, muzica si voce. Parintii pot avea astfel o supravegere continua printr-o aplicatie securizata a camerei micutilor, eliberandu-si timp si pentru activitati in alte spatii.9.propune un consilier vestimentar digital, ce sugereaza clientilor combinatii intre articole de imbracaminte selectate dintr-o varietate de magazine online. Utilizatorii isi creeaza un profil ce este continuu nuantat prin algoritmi de machine learning, permitand Werit sa genereze combinatii inteligente pe gustul cumparatorilor, eficientizand selectia si cumpararea online, si largind spectrul optiunilor vestimentare.1.conecteaza persoanele ce iubesc gatitul cu cele ce apreciaza o masa buna. Orice utilizator poate deveni chef, ceea ce presupune crearea de noi retete sau chiar gatitul pentru alti utilizatori. Astfel, cei ce gatesc pot beneficia de aprecierea celor care vin sa le incerce preparatele, in timp ce "clientii", cealalta categorie de persoane care utilizeaza aplicatia, se bucura de experienta unei mese in oras chiar la bucatari acasa, reducand totodata costurile pe care le presupune o astfel de iesire.2.este o aplicatie care permite simularea preoperatorie 3D, in locul apelarii la intuitie. Solutia aduce impreuna medicii, pacientii si furnizorii. OrthoSim salveaza timp, dat fiind ca in prezent, o analiza dureaza in jur de 3-5 zile, iar folosirea aplicatiei ar reduce timpul la circa 30 de minute. De asemenea, solutia conduce la economii financiare si previne interventiile inutile.3. Platformacontecteaza toate domeniile ingrijirii unui animal domestic, prin aducerea impreuna a stapanilor, a veterinarilor, dar si a magazinelor dedicate animalelor, intr-un mediu online prietenos. Aplicatia faciliteaza comunicarea si intre posesorii de animale, fiind, de asemenea, foarte eficienta in cazul aparitiei unor urgente.4. Spre deosebire de alte platforme de acest gen,ofera clientior oportunitatea de a a gasi rapid si usor produsul cautat, folosind o metoda inovatoare: un robot inteligent, care, pe baza recunoasterii vocale, identifica nevoile clientului si gaseste solutii adecvate la problemele acestuia. Accesul la aceasta aplicatie se va face pe baza unui abonament, iar costurile vor fi proportionale cu numarul de conversatii avute cu ChatBot-ul.5. Aplicatiaeste un "indoor GPS", care arata cea mai scurta cale pentru a ajunge la destinatie/biroul dorit, in interiorul cladirilor, in urma scanarii unui QR code la intrare. BuildingMaps este destinata cladirilor complexe precum si evenimentelor de amploare, precum festivaluri si conventii.6.este prima platforma romaneasca online de intermediere de servicii. Aceasta va permite de acum tuturor freelancerilor care o aceseaza sa aplice pentru diverse joburi oferite de catre angajatori, acestia din urma avand posibilitatea de a selecta unul din aplicantii jobului (conform preferintelor sau pe baza recenziilor si a ratingurilor obtinute de freelanceri din experientele anterioare de munca).7. Platforma de bookingl isi propune sa digitalizeze agentiile clasice si sa integreze toate platformele existente in prezent intr-una singura. Astfel, timpul necesar planificarii unei calatorii se reduce de la circa 3 ore la aproximativ 10-15 minute, in functie de rapiditatea utilizatorului. Smart Travel face propuneri de rezervare, pe baza preferintelor din trecut ale utilizatorului, apeland si la informatiile colectate de pe retelele de socializare.8.reprezinta un Asistent Virtual care preia comenzi noi, vocale. De exemplu, daca brutaria din vecinatate preia comenzi online, putem sa-i cerem asistentului virtual sa plaseze o comanda de livrare de patiserie la noi acasa. T4 este un companion inteligent pentru sporirea confortului in realizarea sarcinilor zilnice si a rutinelor domestice.