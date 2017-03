De la sapca inteligenta, la solutii de monitorizare a rafturilor din supermarket: Cine sunt cei 24 de castigatori ai hackathonului Innovation Labs, din Bucuresti

Lista echipelor castigatoare:

Hackathon-ul din Bucuresti este prima etapa a programului Innovation Labs, ajuns la cea de-a cincea editie. La eveniment au participat 62 de echipe, incluzand peste 200 de tineri creativi si ambitiosi, care au prezentat in prima zi de eveniment idei pentru produse inovatoare incadrate in cele 6 directii de dezvoltare pentru Smart Territories: Agriculture, Cyber-Security, Energy, Health & Lifestyle, Retail si Smart Cities.Dupa o etapa de votare din partea publicului si a juriului, in Hackathon au ramas sa-si duca mai departe viziunea 41 de echipe. In urmatoarele 24 ore, participantii au lucrat la dezvoltarea ideilor si realizarea unui prototip viabil si persuasiv sub indrumarea mentorilor - antreprenori si profesionisti de top din industria IT&C.Pe 5 martie, in cea de-a doua zi a Hackathon-ului, echipele au prezentat versiunea rafinata a produsului si a strategiei de business, dezvoltate pe parcursul a 24h alaturi de mentori. Fiecare echipa si-a demonstrat evolutia de la o simpla idee la un concept viabil al unui produs atractiv pentru utilizatori, atat prin demonstratii tehnice cat si printr-o prezentare publica. Juriul a avut misiunea dificila de a selecta cele mai credibile 24 de idei de produs cu potential disruptiv, alegand astfel echipele care vor continua dezvoltarea prototipurilor in etapa de mentorat a Innovation Labs.Spre exemplu, pentru directia Smart City sustinuta de Orange, echipa SMity propune o solutie de procesare inteligenta a datelor din infrastructura hardware Smart City dezvoltata de Orange in proiectul pilot Alba Iulia 2018. SMity integreaza informatii eterogene, precum datele de la senzorii uRadMonitor de calitate a aerului, informatii privind fluxul de persoane si iluminatul public. Pe baza acestor fluxuri SMity prezinta un profil al vietii orasului accesibil si inteligibil persoanelor cu orientari profesionale si interese diverse, precum decidentii din zona politica si de afaceri, expertii privind sanatatea publica, cultura sau infrastructura urbana, locuitorii orasului sau turistii.Pentru directia de Retail, sustinuta de Carrefour, echipa SwipeFit ofera posibilitatea unei explorari personalizate si eficiente a vestimentatiei din magazinele online. Utilizatorii rasfoiesc catalogul SwipeFit printr-o interactiune de tip Tinder, conducand astfel la consolidarea unui profil propriu, prin algoritmi de inteligenta artificiala. SwipeFit combina metrici diverse de stil vestimentar si permite in acelasi timp o marja de experimentare prin sugerarea unor articole inovative, divergente fata de optiunile trecute. Astfel, preferintele stabile si explorarea sunt combinate cu o dinamica jucausa pentru o experienta placuta a cumparaturilor online.Echipa EnerGO, din directia de Energy sustinuta de Enel, a dezvoltat o solutie de evaluare precisa a consumului de combustibil si estimare a costurilor operationale pentru o companie cu o componenta importanta de logistica. Aceste date pot sustine deciziile organizatiei privind tranzitia spre o flota de masini electrice. Energo Track ofera estimari privind perioada de amortizare si permite identificarea unui model optim de transport tinand cont de zona de circulatie, tipul de trafic, viteza necesara, frecventa transporturilor si alti parametri specificati de client.Echipa PenTest Tools, din directia de Cyber-Security, ofera un serviciu online ce permite utilizatorilor sa isi testeze singuri securitatea propriului site. Utilizatorii pot solicita rularea tuturor testelor disponibile pentru un URL specificat, obtinand o diagnoza a vulnerabilitatilor si recomandari privind optimizarea site-ului. PenTest Tools este deja o solutie activa, aflata in plina dezvoltare privind elaborarea unor noi teste si functionalitati. Valoarea adaugata a produsului consta in testele proprii dezvoltate si adaptate de echipa PenTest Tools, pornind de la experienta de peste 10 ani in domeniul de ethical hacking si penetration testing.Toate echipele castigatoare din Hackathon intra acum intr-o perioada intensa de training de trei luni, timp in care se vor intalni saptamanal cu mentorii lor. Tinerii vor impartasi experientele unor antreprenori sau oameni de business de varf, explorand ecosistemul antreprenorial romanesc. In plus, li se vor oferi tehnologii de ultima generatie pentru dezvoltarea produsului, prin intermediul partenerilor programului.Pe 24 mai, in cadrul Demo Day, finalistii programului isi vor prezenta prototipurile in fata partenerilor, a reprezentantilor media si a potentialilor investitori, urmand ca echipele cele mai convingatoare sa fie premiate si sa beneficieze de sprijinul Innovation Labs si a sustinatorilor programului si dupa incheierea acestuia.Pana atunci, in zilele de 11-12 martie 2017 urmeaza alte patru Hackathoane, care vor avea loc simultan in Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara. Inscrierea pentru acestea se poate face pe www.innovationlabs.ro/register pana pe 9 martie.Pe 8-9 Aprile va avea loc Hackathon-ul Innovation Labs din Alba-Iulia in cadrul Smart City Alba Iulia 2018, proiectul pilot al Orange Romania, partener principal al programului Innovation Labs. Inscrierile incep pe 13 martie. Orange a deschis infrastructura si platforma de Smart City echipelor din toate orasele participante, mai multe detalii fiind disponibile pe www.innovationlabs.ro/tech.Editiile Innovation Labs Alba Iulia si Iasi se bucura de sustinerea Primariilor Municipiilor Alba Iulia si Iasi. Pe baza acestor fluxuri SMity prezinta un profil al vietii orasului accesibil si inteligibil persoanelor cu orientari profesionale si interese diverse, precum decidentii din zona politica si de afaceri, expertii privind sanatatea publica, cultura sau infrastructura urbana, locuitorii orasului sau turistii.un dispozitiv circular subtire ce se ataseaza bunurilor valoroase si usor de pierdut precum cheile si portofelul, facandu-le astfel usor de gasit. In eventualitatea regretabila a disparitiei bunului marcat cu discul Nix, utilizatorul acceseaza aplicatia mobila si, prin intermediul tehnologiei LoRa ce asigura comunicatia la mare distanta cu consum redus de energie, va putea identifica locatia bunului pierdut.o solutie ce permite angajatilor unui supermarket monitorizarea eficienta a rafturilor pentru identificarea produselor expirate. Produsul utilizeaza baza de date disponibila deja in supermarket, adaptandu-se la datele actuale si invatand, pe baza unei retele neuronale, patternurile specifice de situare a produselor expirate. Astfel, prin accesul la aplicatia mobila, angajatii vor avea o estimare probabilistica a prezentei stocurilor de marfa expirata intr-un anumit raion sau raft, precum si dimensiunea aproximativa a acestuia.un API pentru detectarea si identificarea faciala, bazat pe o retea neurala. Produsul poate fi incorporat in diferite alte solutii ce urmaresc personalizarea serviciilor ¬ precum in zona de retail, pentru hoteluri ce pot identifica usor oaspetii inregistrati, precum si pentru detectarea persoanelor urmarite de politie, in zona smart surveillance.ofera o mana de ajutor pentru a identifica parfumurile cele mai potrivite. Utilizatorii primesc recomandari bazate pe caracteristici personale, precum stilul de viata, trasaturi de personalitate, elemente vestimentare si culori preferate, dar si pe baza pretului dorit. ScentSee raspunde cerintelor oferite de utilizatori si permite apoi o largire a optiunilor, sugerand parfumuri dintr-un spectru mai larg de posibilitati.permite afisarea non-intruziva si targetata a publicitatii. Utilizatorii care creeaza continut propriu, precum un videoclip postat pe YouTube, pot include reclame non-intruzive in acest produs, continutul publicitar fiind inserat intr-un mod armonios vizual si integrat in elementele de continut (haine, mobilier etc). Utilizatorii vor avea posibilitatea de a opta intre reclamele disponibile, realizand o potrivire intre preferintele realizatorilor de continut, profilul publicului tinta si a organizatiei care difuzeaza continutul. Noutatea consta in afisarea neintruziva a publicitatii si optiunile de personalizare a reclamelor.ofera posibilitatea unei explorari personalizate si eficiente a vestimentatiei din magazinele online. Utilizatorii rasfoiesc catalogul SwipeFit printr-o interactiune de tip Tinder, conducand astfel la consolidarea unui profil propriu, prin algoritmi de inteligenta artificiala. SwipeFit combina metrici diverse de stil vestimentar si permite in acelasi timp o marja de experimentare prin sugerarea unor articole inovative, divergente fata de optiunile trecute. Astfel, preferintele stabile si explorarea sunt combinate cu o dinamica jucausa pentru o experienta placuta a cumparaturilor online.creeaza o comunitate a consumatorilor pasionati de sustinerea agriculturii romanesti, conectand producatori, magazine si clienti prin intermediul unei aplicatii. Consumatorii vor avea astfel acces la informatii privind sursa, calitatea si alte trasaturi importante ale produselor agricole romanesti disponibile in magazinele partenere.ofera o priza inteligenta controlata de la distanta, atat prin conexiuni wireless cat si prin conexiuni de date mobile. Priza Emma este utila celor ce au dispozitive care necesita alimentarea continua, alertand utilizatorii in cazul intreruperilor de curent. Priza este utila si pentru monitorizarea consumului de curent al dispozitivelor si pentru monitorizarea temperaturii, permitand deconectarea in cazul incalzirii bruste.a dezvoltat o solutie de evaluare precisa a consumului de combustibil si estimare a costurilor operationale pentru o companie cu o componenta importanta de logistica. Aceste date pot sustine deciziile organizatiei privind tranzitia spre o flota de masini electrice. Energo Track ofera estimari privind perioada de amortizare si permite identificarea unui model optim de transport tinand cont de zona de circulatie, tipul de trafic, viteza necesara, frecventa transporturilor si alti parametri specificati de client.permite identificarea unor anormalitati in furnizarea serviciilor de energie, pornind de la datele furnizate de senzori si utilizand un sistem de comunicare in timp real. Produsul ofera companiilor furnizoare accesul rapid la erorile si defectiunile aparute, optimizand timpul de reactie si imbunatatind relatiile cu clientii.ofera utilizatorilor posibilitatea de a beneficia de consultatii online si de a adresa medicilor intrebari legate de starea de sanatate. Astfel este creata o punte de comunicare cu medici de diferite specializari, prin apel video, apel audio, mesaj text etc. Utilizatorii care doresc consultatii medicale pot selecta din gama de medici pusa la dispozitie in functie de profilul acestora, iar in urma consultatiei online pot realiza o evaluare a medicului respectiv. In felul acesta, se realizeaza o validare a medicilor si se asigura o transparenta a serviciilor medicale. Medic Chat nu inlocuieste consultatiile ci sporeste informatia disponibila utilizatorilor anterior realizarii unei consultatii precum si pe parcursul unui tratament, oferind informatii autorizate si credibile in spatiul online.o aplicatie ce permite companiilor sa ofere angajatilor asigurari dentare de calitate. Angajatii vor avea posibilitatea de a-si selecta dentistul dorit, fara a le restrange optiunile la un medic impus prin precontractare, sporind astfel satisfactia angajatilor.un sistem software dedicat sprijinirii copiilor cu autism, ca metoda complementara celor deja existente. Aplicatia se bazeaza pe terapia ABA - Applied Behavior Analysis destinata monitorizarii copiilor cu autism, oferind copiilor o serie de jocuri ce testeaza competentele de recunoastere a emotiilor si ii invata pe copii cum sa raspunda la diferiti stimuli din mediu. Aplicatia este destinata terapeutilor, ce o vor folosi pentru a personaliza tratamentul copiilor pe care ii supervizeaza. Terapeutii vor putea structura astfel mai bine activitatile copilului la domiciliu, monitorizandu-le progresul si evaluand, in acelasi timp, activitatile ce li se par mai atractive.o sapca inteligenta ce monitorizeaza expunerea la radiatii UV a copiilor, folosind aplicatia asociata pentru a informa parintii. Expunerea excesiva la soare in timpul copilariei sporeste riscul cancerului de piele la maturitate, de unde nevoia dezvoltarii unor masuri multiple de protectie si monitorizare. Aplicatia va crea un profil al expunerii la radiatii, crescand gradul de constientizare a riscurilor asociate si a masurilor preventive disponibile.- ofera o vesta cu LED-uri special realizata pentru motociclisti si biciclisti, dedicata prevenirii accidentelor de trafic. Produsul permite personalizarea designului, oferind un control sporit utilizatorilor asupra sigurantei lor in trafic.un dispozitiv de diagnoza si monitorizare pentru persoanele care sufera de boala Parkinson. TremDix consta dintr-o manusa cu trei senzori ce inregistreaza miscarile si tremurul pacientului si le trimite catre un sistem de stocare si analiza. Datele sunt interpretate cu ajutorul unei aplicatii specializate. TremDix este util doctorilor pentru o dozare obiectiva a medicatiei specifice, atat in diagnoza initiala cat si in ajustarea ulterioara a medicatiei corespunzand evolutiei starii pacientului.reprezinta un dispensor automat de medicamente. Dispozitivul are o forma circulara, fiind compartimentat si asociat cu un plan de medicatie. Solutia este dedicata persoanelor care au dificultati in ceea ce priveste combinarea si dozarea corecta a medicamentatiei, oferind la orele stabilite medicatia necesara. Solutia notifica atat pacientii cat si ingrijitorii, in momentul in care este necesar sa fie administrata medicatia. Nightingale ofera o interfata prietenoasa, permitand setarea facila a notificarilor in functie de preferintele utilizatorilor (telefon, sms, email etc).o solutie de testare a securitatii retelelor de calculatoare, bazata pe automatizarea unor elemente de diagnoza anterior realizate manual de expertii in cibersecuritate. Produsul apeleaza la algoritmi ce permit identificarea vulnerabilitatilor pornind de la atacurile anterioare, fiind destinat in special firmelor interesate de protectia retelelor organizationale.reprezinta un serviciu online ce permite utilizatorilor cu un nivel mediu sau ridicat de competente tehnice sa isi testeze singuri securitatea unui site. Utilizatorii pot solicita rularea tuturor testelor disponibile pentru un URL specificat, obtinand o diagnoza a vulnerabilitatilor si recomandari privind optimizarea site-ului. PenTest Tools este deja o solutie activa, aflata in plina dezvoltare privind elaborarea unor noi teste si functionalitati. Valoarea adaugata a produsului consta in testele proprii dezvoltate de echipa PenTest Tools, pornind de la experienta de peste 10 ani in domeniul de ethical hacking si penetration testing.este o aplicatie ce conecteaza direct micii fermieri cu persoanele interesate de cumpararea produselor agricole de la producator. Fermierii isi anunta oferta si locatia de livrare, iar cumparatorii au optiunea de a cauta produsele dorite si de a stabili o intalnire cu ofertantii, pentru realizarea unei tranzactii directe.o solutie dedicata viticultorilor, colectand informatii din mediul ambiant si trimitand notificari privind evolutia vitei de vie. YardBoard porneste de la inregistrarea a 5 parametri de mediu: temperatura si umiditatea din sol, temperatura si umiditatea din aer, si intensitatea luminoasa. Modulele transmit informatiile prin LoRa, permitand apoi analiza datelor prin solutia dedicata software. Produsul exprima grafic evolutia parametrilor relevanti si notifica viticultorii atunci cand sunt necesare interventii, conducand astfel la reducerea costurilor privind irigatiile. In viitor, solutia va putea recomanda optimizarea retelei de senzori prin algoritmi de machine learning si va spori numarul de senzori, pentru a analiza si a optimiza dozarea macroelementelor necesare vitei de vie.un turn ce permite cultivarea legumelor printr-o tehnologie ce nu necesita pamant, folosind doar solutii nutritive dedicate. Dispozitivul se bazeaza pe alimentarea automata a plantelor cu apa incarcata cu nutrienti, in functie de parametrii monitorizati. Solutia ofera estimari privind finalizarea recoltei si ofera notificari in cazul unei evolutii neasteptate a parametrilor monitorizati. UrbanGardener este destinat in special utilizatorilor amatori, precum cultivatorii din apartamente ¬ care vor putea cultiva legumele dorite pe tot parcursul anului, cu eficienta ridicata in ceea ce priveste timpul si costurile investite.un ghiveci inteligent menit sa sustina o planta in mod automat, fara interventie umana. Prin intermediul unor senzori sunt monitorizati parametrii relevanti si sunt controlate functionalitatile ghiveciului, asigurand plantei conditiile optime de crestere. Smart Pot ajuta utilizatorii sa se bucure de frumusetea plantelor fara sa le poarte de grija, asigurand in acelasi timp dezvoltarea plantelor mature independent de climat.