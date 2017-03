O echipa de suceveni a lansat o aplicatie care calculeaza influenta utilizatorilor in social media. Cum functioneaza si la ce foloseste

Ideea a aparut in urma cu aproximativ doi ani, iar in spatele ei se afla o companie din Suceava, Play by Play SRL. La acest proiect lucreaza 12 specialisti, majoritatea dezvoltatori IT, locali.“Ne-am gandit ca este oportun sa incercam si in reteaua sociala online, cum gasim si in cele reale, o comunicare pe verticala. In online nu stim cine este cu adevarat un influencer, este sau nu hub in retea, poate sau nu sa genereze comportamente. Ideea a venit ca urmare a foarte multi ani de munca de comunicare in social media pentru multi clienti si de la an la an am constatat ca aceasta comunicare digitala genereaza randamente din ce in ce mai mici”, arata reprezentantii companiei.Okkut vrea sa segmenteze audienta in functie de 6 sectoare. Azi putem comunica in social media targetand dupa sex, varsta, locatie si interese. Sunt indicatoarele pe care le da Facebook. Dar, Okkut poate sa comunice in functie de urmatoarele categorii: sex, varsta, locatie, interese, coeficient de influenta si, curand, vom finaliza si segmentarea comportamentala a utilizatorilor. Vor fi 6 fielduri, mai explica Catalina Biholar, una dintre fondatorii proiectului.Daca un brand vrea sa lanseze un produs dedicat barbatilor, vine la noi si ne spune asa: da-mi primii 400 de barbati dintr-o anumite zona a tarii, cei mai influenti, care au o anumita audienta, indirecta (suma prietenilor). Dintre acestia compania respectiva poate sa ceara doar un anumit tip de barbati, spre exemplu cei colerici. Si eu ii facilitez accesul la acesti 400 de oameni cu conturi in social media, de care ea are nevoie.Cele 400 de persoane vor fi contactate prin aplicatia mobila Okkut de catre companie, care le va face o oferta. Ei primesc produsul in test si apoi il comenteaza in social media – mai explica fondatorii proiectului.Compania Play by Play a investit pana acum circaAm lucrat un an jumate la softul din spatele Okkut, care este inregistrat la OSIM si prin care aflam datele necesare despre utilizatorii social media, pentru a vedea cine si cat de influent este in mediul sau.ca sa ne permita sa ne legam aplicati la API-ul lui, am creaat o platforma unde utilizatorul intra si accepta accesul aplicatiei la datele sale de pe Facebook.Okkut are astfel acces la toata activitatea publica a utilizatourului de social media si poate face o analiza de date (cate postari are persoana respectiva, ce prieteni are, in ce medii se invart acestia etc).Orice utilizator social media poate accesa aceasta aplicatia, poate sa isi testesteze gradul de influencer in social media prin intermediul acestei aplicatii, primeste anumite bonificatii pentru toate astea (monede virtuale care se transforma la un moment dat in reduceri la anumite magazine), dar, in schimb, trebuie sa permita accesul la date legate de activitatea lui in social media, doar asa Okkut poate sa faca legatura intre acesti influenceri si companiile care ar avea nevoie de ei.Pentru ca ei sa poata fi contactati si ofertati de companii ei trebuie sa aiba instalata in telefon si aplicatia mobila a Okkut.Pentru a ajunge la cat mai multi utilizatori Okkut foloseste acel sistem de bonificatie, despre care vorbeam mai sus – utilizatorii primesc in momentul inscrierii in site anumite monede virtuale. Site-ul lanseaza cateva oferte test - carduri de cumparaturi, iar utilizatorii pot licita pentru acele carduri folosind monedele virtuale. Pentru a face rost de cat mai multe astfel de monede utilizatorul trebuie sa distribuie oferta la cat mai multi dintre prieteni lor de pe Facebook, folosind toolurile disponibile in site: pentru ca daca convige un alt utilizator sa isi faca cont pe Okkut primeste 30% din monedele pe care le primeste el. Este un element de viralitate care se plaseaza undeva pe la 10% din trafic. Mai detaliat, reclama cu X% reducere pentru un anumit numar de monede a fost vazuta de 8.000, circa 800 au dat share la acea reclama. In spatele acelui site exista un link catre site-ul companiei X, ca sa vada utilizatorul ce isi poate cumpara de acel card, rata de click pentru acel link (CTR-ul) este de peste 20%.Algoritmul nostru face o diferenta clara intre notorietate si influenta. < >Oricine poate sa isi testeze gradul de influenta pe Okkut, dar utilizatorii nu pot vedea gradul de influenta al altui utilizator.Momentan, doar 10% din totalul proiectului a fost finalizat, in cateva zile ar urma lansarea aplicatiilor pentru Android si iOS, iar la filanalul lunii iunie compania spera sa reuseasca si introduca functia acestei aplicatii de a face, parte a proiectului pentru care firma lucreaza cu o echipa de psihologi.Am decis sa investim intr-o aplicatie proprie dupa aproape 9 ani in care firma s-a ocupat doar de consultanta, prestari servicii, iar acum vrem un produs propriu.Nu cautam investitori pentru ca vrem sa avem produsul finit si testat pe piata, inainte de toate acestea. Astazi, Okkut inseamna 90% o ideea, mai avem mult de munca pana la finalizarea proiectului. Piata din Romania este o piata de testare, destinatia finala a proiectului este Satele Unite pentru ca acolo este o piata cu un alt nivel de eficienta, dar, pentru a intra acolo totul trebuie sa functioneze perfect, mai arata fondatorii Okkut.In 3 saptamani de testare platforma avea 12.000 de conturi. Dar, potrivit dezvoltatorilor, are nevoie de cateva zeci de mii de conturi in Romania pentru a putea face testele necesare pe esantioanele relevante. Mai mult, fondatorii startup-ului estimeaza ca pana la finele lunii august vor inregistra 100.000 de descarcari ale aplicatiei Okkut.