8 startup-uri, finalistele programului Impact Startup Factory

Say Hello propune o solutie alternativa pentru reinnoirea garderobei printr-un abonament care ofera o selectie de rochii pentru femei de afaceri care prefera sa reduca numarul de haine pe care le cumpara, in special in cazul celor purtate rar.

Via Happiness incurajeaza timpul petrecut in familie, oferind parintilor si copiilor carti si jocuri special create pentru a incuraja interactiunea si dezvoltarea inteligentei emotionale.

iNergy Romania foloseste tehnologia si experienta echipei in eficienta energetica pentru a dezvolta un sistem de ferme urbane in spatii inchise, dedicate productiei de ingrediente exotice accesibile restaurantelor premium printr-un lant valoric scurt.

Real Look reduce cantitatea de haine returnate dupa achizitia online, datorata nepotrivirilor de masura, prin crearea unui sistem de masurare personalizat.

Transilvania Archery incurajeaza timpul petrecut cu familia in natura prin organizarea unor cursuri si workshopuri de tir cu arcul pentru familii. Aceste cursuri sunt o alternativa la statul in casa, un loc in care familiile si prietenii isi pot da intalnire si pot practica un sport care nu este foarte cunoscut in momentul de fata.

Trike Mobil este un mijloc de transport inedit, o tricicleta acoperita care ofera mai multa mobilitate celor care doresc sa lase masina acasa, chiar si cand vremea nu tine neaparat cu iubitorii ciclismului si eliminand factorii de poluare pe care ii implica masinile sau riscurile de accident in trafic.

Cloud Walkers este un brant electrostimulant care reduce disconfortul cauzat de incaltaminte, in special incaltamintea cu toc.

Green School este o scoala alternativa, eco, inspirata din alte tari si programe dedicate educatiei ecologice. Scoala eco va fi departe de aglomeratia urbana, intr-un cadru adecvat, iar materiile difera de cele predate in scolile clasice.

Cu ajutorul unor traininguri si sesiuni de mentorat, participantii au pus bazele planurilor lor de business, pregatindu-se pentru lansarea pe piata. In prezent, toate startup-urile se afla in etapa de finalizare a prototipului, testarea finala a produselor si serviciilor sau certificarea acestora inaintea lansarii.Printre finalisti se numara si iNergy, un startup ce promoveaza conceptul de agricultura indoor, cultivand plante 100% naturale, fara pamant, in sera verticala, cu un consum eficient de energie. Startup-ul se afla in prezent intr-o colaborare cu Centrul de Cercetare pentru Studiul Calitatii Produselor Agroalimentare (din cadrul USAMV) iar comercializarea este estimata pentru primavara acestui an.

Bugetul total al programului este estimat la suma de 81.295,00 CHF, dintre care 8.178,28 CHF reprezinta contributia proprie a organizatorilor Impact Hub si Impact Hub Zurich.



Desfasurat pe parcursul a aproape 6 luni, Impact Startup Factory a avut ca principale obiective identificarea si sustinerea unor startup-uri romanesti ale caror produse sau servicii aduc beneficii unei comunitati.



