​VIDEO Aplicatia romaneasca de mobil care te scapa de chelnerii neciopliti. Ospatarii buni isi doresc Fast Oder in restaurant

Ideea Fast Order a incoltit prin anul 2010, cand Lucian Cramba, pe atunci un tanar patron de restaurant, in varsta de 24 de ani, din Alba Iulia, incerca sa eficientizeze munca ospatarilor din localul pe care il detinea impreuna cu fratele sau.Cinci ani mai tarziu, Lucian, impreuna cu un prieten programator, Alexandru Coman, si cu cativa IT-isti, a scos apliactia de mobil Fast Order.Ce face Fast Order?Ca model de business, ai fi tentat sa crezi ca Fast Order ar fi pentru restaurante ceea ce este Uber pentru transport. Comparatia face insa o mare eroare: Uber este in conflict cu taximetristii autorizati in mai toata lumea, pentru ca ii elimina de pe piata sau ii absoarbe in sistem, uniformizand insa serviciul de taxi profesionist laolalta cu transportul prestat ocazional de soferi amatori, cu autoturisme obisnuite, fara atestate de taximetrie.In aceasta directie, Fast Order s-a pregatit cu explicatii si cu un tutorial video postat pe You Tube, pentru ca ospatarilor sa le fie mai usor sa utilizeze aplicatia.Fast Order este un serviciu business to business, adresat restaurantelor, pe baza de abonament. "" - explica Lucian Cramba, in interviul acordat StartupCafe.ro .Aplicatia functioneaza deja in 80 de localuri din Romania, dar a ajuns si in SUA, in doua restaurante scumpe de la New York, dupa cum spune Lucian. "Cele de la New York sunt restaurante high-end, acolo au fost inclusiv Donald Trump si familia sa", completeaza el.Din august 2015, de cand au facut prima versiune a aplicatiei, cei doi fondatori ai startupului ardelenesc, Lucian si Alexandru, au cheltuit banii lor in primul an de incercari si calibrari pe piata. Startupul, cu sediul la Cluj-Napoca, a avut insa aproape de la inceput primele sale venituri.Saltul a venit, insa, odata cu prima runda de investitie:Herea a primit 35% din startup, dar, pe langa bani, a pus la mijloc experienta importanta pe care o detine in business-ul din zona tehnologiei, dar si forta de suport tehnic de care dispune. "Nu stiu daca a fi o provocare sa facem un OZN in afara de materiale", glumeste Lucian.In acest startup, pe laga cei trei proprietari mai lucreaza 5 prieteni de-ai fondatorilor, in princicpal pe partea tehnica, oe care i-au angajat in firma.Aplicatia are variante pentru clienti si pentru ospatari. In acest moment, Fast Order a fost descarcat de circa 16.000 de utilizatori, pentru Android si iOS, din cate spune Lucian Cramba.Dar cu cine se bate Fast Order pe piata din Romania? In primul rand sunt acele dispozitive wireless din unele restaurante, prin care clientii cheama ospatarul printr-o simpla apasare de buton.", explica Lucian Cramba care este avantajul competitiv al Fast Order.In schimb, poate nu chiar toata lumea care merge la restaurant are smartphone si spatiu de stocare pentru a mai descarca o aplicatie. In plus, poate nu toate restaurantele vor sa plateasca un abonament lunar.In zona digitala de food ar mai fi site-urile si aplicatiile de livrari, cum este Foodpanda. "i" - explica Lucian.