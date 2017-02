​VIDEO Antreprenorii care au adus mitingul din Piata Victoriei la un alt nivel. Ce afacere au ei

arta - expozitii, instalatii.



entertaiment - festivaluri de muzica, diverse showuri, cluburi, dar si evenimente private.

corporate - evenimente de companie, publicitate.

Trei tineri antreprenori "au descins" vineri seara, in Piata Victoriei, cu o dubita inchiriata de la un cabinet veterinar si un proiector si au adus conceptul de gureilla mapping la protestele din Romania.si-au facut un mic business din arta projection mapping-ului, iar vineri seara au protestat si ei impotriva recentelor masuri legislative luate de guvern. Cei 150.000 de manifestanti (dupa unele estimari) au putut sa-si scandeze sloganurile si sa cante imnul national cu textele proiectate pe un bloc din Piata Victoriei.In projection mapping, artistii folosesc proiectoare laser si 3 D pentru a genera forme si culori spectaculoase pe fatadele unor cladiri, pe poduri sau pe diverse obiective turistice, in show-uri care pot ajunge la proportii grandioase. Inca din anii '60, arta s-a dezvoltat odata cu tehnologiile, folosind in prezent realitatea augmentata si senzorii prin care publicul interactioneaza cu creatia artistica.Acesta este, pe scurt businessul, pe care cei trei tineri l-au pornit anul trecut, sub brandul Aural Eye . Afacerea se orienteaza in 3 directii:Afacerea uneste practic drumurile a trei fondatori care pareau ca merg pe drumuri diferite: Alina a studiat arta din liceu pana la master, Daniel e tipul tehnic, cu senzorii si proiectiile 3D, iar Razvan a facut publicitate pana acum. Mai au alaturi de ei si doi prieteni pe care i-au angajat in firma.Practic, ei vin cu partea de continut, creatie, concept, care, insa, in functie de cerintele clientului, pot necesita proiectoare de pana la 10.000 de lumeni, pentru instalatiile de exterior, pe care le inchiriaza de la companii specializate.

The Mission Dance Weekend from AURAL EYE Visions Studio on Vimeo.

Vineri seara, la protestul din Piata Victoriei, au adus un proiector de 6.000 de lumeni in valoare de vreo 10.000 de euro, daca ar fi sa-l cumpere, din cate ne-a spus Razvan.Efortul a meritat. "Marketingul de gherila"are avantajul ca ia publicul prin surprindere si ii creeaza o experienta de neuitat.