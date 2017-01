O romanca, promovata partener in Accel, compania de capital de risc care a investit in Facebook, Dropbox, Spotify

Romanca in varsta de 32 de ani lucreaza la Accel de cinci ani, fiind investitor principal pana recent. Luciana Lixandru lucreaza in biroul Accel de la Londra si se axeaza pe investitii in afaceri de consumer internet, software si marketplace.Ea este absolventa a Universitatii Georgetown, din Washington.Tot la biroul Accel de la Londra mai activeaza un alt roman, Andrei Brasoveanu , care se axeaza pe investitii in software, data si fintech. Brasoveanu a absolvit Princeton si Harvard Business School din SUA.