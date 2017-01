VIDEO Un start-up romanesc anunta ca a castigat 57.000 de euro finantare din Franta. Ajuta soferii sa-si gaseasca loc de parcare, pe modelul Booking.com

Conform sursei citate, PARKING+PLUS este printre cei 70 de castigatori selectati dintre cei aproape 2.000 de aplicanti la nivel international.Finantarea deeste acordata start-upului romanesc fara costuri din partea acestuia si fara sa fie nevoit sa cedeze parti sociale., a declarat, pestru StartupCafe, Cristian Ureche, cofondator si Managing Director la PARKING+PLUS.In plus, micuta afacere clujeana va primi sustinere in afaceri din partea prestigiosului incubator Telecom & Management SudParis Entrepreneurs."Intrarea in program este o oportunitate remarcabila pentru PARKING+PLUS de a-si intari strategia de dezvoltare a afacerii pe pietele vest europene si de a beneficia de sprijinul unui accelerator de top al Frantei. Nu in ultimul rand, vom interactiona indeaproape cu ecosistemul de start-upuri francez si vom fructifica relatiile cu parteneri strategici din industria de mobilitate si din sfera oraselor inteligente", a mai afirmat Cristian Ureche.Foto: Parking Plus / FacebookPotrivit comunicatului, French Tech Ticket este un program de accelerare sustinut de Banca Franceza pentru Investitii, Business France, Guvernul Frantei, Primaria Paris si alte entitati catalizator.Solutiile de gesionare digitala a locurilor de parcare Parking+Plus (dezvoltate prin firma Pitech Apps) au strans finantari de pana ladin fonduri europene si de la bugetul de stat destinate antreprenorilor.In plus, fondatorii startupului au participat cu finantari din surse proprii de circa, a mai declarat, pentru StartupCafe, Ureche.", ne-a mai spus tanarul antreprenor.PARKING+PLUS a fost fondat de doi antreprenori -- si se focalizeaza, incepand din anul 2014, pe dezvoltarea platformelor digitale pentru companiile din industria serviciilor de parcare dornice sa isi digitalizeze operatiunile si pentru companiile din sfera oraselor inteligente care doresc sa isi extinda portofoliul cu produse digitale ce vizeaza serviciile de mobilitate.Start-upul clujean propune o suita de aplicatii mobile, site-uri web si echipamente hardware care permit implementarea scenariilor de utilizare a parcarilor publice stradale si a parcarilor cu acces securizat: sisteme digitale pentru gestiunea parcarilor la evenimente, parcari etajate, platforme de inchiriere a locurilor de parcare, proiecte ample pentru orase inteligente.Practic, utilizatorii aplicatiei sunt notificati pe smartphone unde sunt locurile de parcare libere in zona in care se afla, pentru a evita turele nesfarsite pe strazi in cautarea unui loc. Totul se face printr-un sistem electronic de localizare pe harta. De asemenea, firmele care detin sau gestioneaza locuri de parcare, ori administratiile locale isi pot oferi spatiile catre soferi prin intermediul aplicatiei de mobil si a suitei de servicii digitale. Suita cuprinde si posibilitati de inchiriere si plata online a locurilor de parcare.Modelul de business seamana cumva cu Booking.com , prin care turistii isi gasesc si platesc online camere la hoteluri sau pensiuni, ori cu Airbnb prin care persoane fizice isi scot la inchiriere pe internet cate o camera sau locuinta intreaga.