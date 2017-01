​VIDEO Un mare producator de whisky ofera 5.000 de euro unei mici firme de apa de baut

Mica firma SOWAT a castigat editia romaneasca din acest an a competitiei The Venture, in care brandul mondial de whisky Chivas premiaza micile afaceri care au un impact social mare, potrivit unui cmunicat de presa remis, miercuri, de catre organizatori, publicatiei StartupCafe.ro.vrea sa rezolve problema accesului la apa potabila oferind o alternativa la lipsa de sisteme fiabile, robuste si ieftine, pentru comunitati mici, precizeaza sursa citata.Folosind o tehnologie avansata, statia transportabila SOWAT produce 25-100 metri cubi de apa perfect potabila in 24 de ore, pornind de la orice sursa de apa dulce, pentru 500 pana la 5000 de persoane, potrivit comunicatului The Venture.In finala romaneasca a competitiei The Venture, SOWAT a concurat alaturi de alte 4 business-uri romanesti cu impact social:SOWAT va primi un premiu de 5.000 euro pentru titlul de castigator in etapa locala si sansa de a obtine finantarea necesara indeplinirii obiectivelor din fondul de 1 milion de dolari in etapa globala a competitiei The Venture.Antreprenorul roman de origine siriana Khaled Al Mezayen, fondator al SOWAT, va merge in finala globala a competitiei The Venture in perioada martie - iulie 2017, alaturi de alti 29 antreprenori din tari de pe tot globul.Astfel, pentru Khaled urmeaza experienta unui Accelerator de business in Londra, la Oxford (12-17 martie), si participarea la pitch-ul final de la Los Angeles (10-14 iulie), locul unde va cunoaste cele mai bune business-uri cu impact social din toata lumea si unde isi va prezenta ideea in fata unor experti internationali in domeniul afacerilor, a mentionat sursa citata.Pe langa premiul pentru castigatorul desemnat de juriu, Chivas a pus in joc si un premiu de popularitate in valoare de 3.000 de euro, acordat in urma voturilor primite de catre cei 5 finalisti din partea publicului. uRAD Monitor este business-ul finalist care a primit cele mai multe voturi pe pagina www.theventurevote.ro.uRAD Monitor propune un produs inovator, ce masoara poluarea printr-o tehnologie dezvoltata de la zero, atat la nivel de software, cat si hardware. uRAD ofera dispozitive de monitorizare potrivite instalarii in gospodarii, spatii de productie sau birouri, dar propune si o infrastructura la nivel national, se mai arata in comunicatul The Venture.