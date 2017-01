VIDEO Butonul care iti schimba identitatea pe Internet. Doi romani au realizat o platforma care te protejeaza de hackerii care vor sa iti fure datele personale

Pentru a deveni membru VIP trebuie sa te inregistrezi pe site-ul magazinlui. Doar ca dupa ce am inceput sa completez formularul online, am introdus mailul, parola, au aparut o serie de intrebari irelevante despre: familie, veniturile familiei, cheltuielile familiei etc. Ma mult, site-ul parea de doi lei, si din instinc cand vezi un site care nu inspira incredere incepi sa te gandesti ca hackerii au linie directa in spatele lui, nu trebuie sa depuna eforturi sa il sparga. Asa ca am avut instat impresia ca toate datele pe care le-am introdus acolo au zburat direct la ei, la hackeri, povesteste Ovidiu Diaconescu.

Altfel, eu voiam sa dau retailerului cateva date de care acesta ar putea avea nevoie pentru a-si cunoaste mai bine clinetii, n-as vrea totusi sa fie legate de numele meu. Unele dintre ele mi-ar putea fi si mie foarte folositoare, spre exemplu as vrea sa imi dea un email inaintea zilei fiicei mele sa imi spuna ce produse din ce ma intereseaza pe mine as putea sa gasesc la reducere in magazinul lor.

Alter Ego este de fapt un buton care te anonimizeaza pe internet . Acest buton iti da o adresa de email, un user astfel incat daca iti lasi undeva datele personale, iar site-ul respectiv pica tu nu esti afectat. Toate informatiile pe care le primesti prin acea adresa de email se varsa in emailul tau personal, practic tu ai doar o interfata pe internet, mai explica cei doi fondatori.

Adresele de email generate prin Alter Ego sunt compuse aleatoriu, dar poti sa iti alege numele de utilizator. Adresa de email va avea la final @alterego.xyz – este varianta pe care o avem acum in testare, dar ne gandim sa trecem pe un domeniul .com. Momentan, aceste mailuri sunt special facute lungi, ca sa fie transparent faptul ca este o chestiune citibila intre doua masini (doua servicii).

Daca te-ai inregistrat pe un site, dupa care incepi sa primesti nenumarate emailuri spam ori ti-a fost spart contul respectiv. Adresa de email si parola pe care alegi sa o ai pe un site functioneaza ca un token – care ar trebui sa fie relatia unica dintre un utilizator si un site, n-ar trebui sa existe in alte parti. Pana acum toti ne inregistram cu adresa de gmail sau yahoo pe mai toate site-urile ceea ce este o practica ce s-a impamantenit, dar nu inseamna ca este una sanatoasa. Cand stii adresa de email a cuiva poti sa aflii multe alte date personale ale acelui utilizator, explica Ciprian Bof.

Acest lucru ar trebui anonimizat pentru anumite servicii. Atunci cand vorbesti cu ANAF nu vei avea nevoie de un mail anonim, dar atunci cand raspunzi la anumite chestionare distractive gasite pe Facebook nu are niciun sens sa iti dai datele tale personale.

Un alt exemplu in care poate fi folosit Alter Ego: sunt multe probleme sensibile pentru oameni, cum sunt cele medicale, probleme care si-ar putea gasi raspunsurile pe site-uri sau forumuri de specialitate, dar utilizatorii nu vor sa se inregistreze acolo cu datele lor personale. Atunci pot sa foloseasca acest buton.

Cand te inregistrezi la noi pe site nu ne intereseaza date despre tine, iti cerem doar o adresa de email unde sa iti trimitem mai departe mailurile site-urilor pe care te-ai inregistrat cu identitatile create prin Alter Ego. Practic, site-ul vorbeste cu Alter Ego si Alter Ego vorbeste cu tine. Noi nu citim acele mailuri, la noi pe server nu sunt stocate – nici nu am avea cum sa le stocam, un astfel de lucru ar costa foarte mult si nu ne intereseaza asta. Mailurile de tip spam sunt sterse automat, nu ajung in casuta de email a utilizatorilor.

Am fost adesea intrebati ce se intampla daca vine un anume partid in campania electorala si ne da bani pentru a-si crea multe identitati false de care sa se foloseasca in campania electorala, sau vine un obsedat care isi face nenumarate identitati pentru a urmari pe cineva – toate aceste sunt o forma de risc, in toate tehnlolgiile poate sa existe si parti rele. Cu toate acestea noi incercam sa stopam o parte din aceste parti negative si sa educam populatia in ceea ce priveste importanta pastrarii anonimatului in anumite circumstante, sa ii invatam cat de importanta este o igiena de baza in ceea ce priveste navigarea pe internet, explica cei doi fondatori.

Stim ca vom ajunge la 1,5 – 2 milioane de utilizator, iar forta de schimbare pe care putem sa o avem cu asemenea armata de utilizatori loiali este mult mai mare decat importanta banilor pe care ni i-ar aduce vanzarea de profiluri.

Dar in momentul in care vom avea solictari pentru mai multi utilizatori pentru acelasi site vom percepe o taxa. In prezent, un utilizator poate sa aiba un alter ego gratuit pentru oricate site-uri doreste, dar daca vrea mai multi utilzatori pentru acelasi site – spre exemplu: ai un serviciu de mentenanta si vrei sa iti verifici echipa, sa vezi cum reactioneaza la feedback atunci poti sa folosesti mai multi useri cu ajutorul alter ego. Ideea este simpla, daca noi te ajutam sa scoti mai multi bani dintr-un business si noi vrem bani de la tine.

Unde ne concetram noi sa aducem acest proiect si ne gandim ca ar fi cea mai mare schimbare a modului in care se foloseste internetul acum: sunt foarte multe site-uri care te intreaba daca vrei sa te loghezi cu Facebook sau cu Linkedin – lucram acum la un feature de logare cu Alter Ego ("Log in with Alter Ego"). Speram sa implementam asta pe cat mai multe site-uri. Vrem sa ajungem la momentul in care daca un utilizator are un cont de Alter Ego sa fie practic logat anonim la tot internetul.

Noi vrem doar sa protejam utilizatorii de actorii rai, care vor sa iti foloseasca datele in scopuri malefice, nu de companiile care vor sa faca lucruri seriose, care au nevoie de date despre clientii lor pentru a-si imbunatati produsele. Dar nici cei din urma nu ar trebui sa bage mana in buzunar dupa datele personale, ar trebui sa primeasca doar datele pe care considera utilizatorul ca este dispus sa le ofere.

Ideea lansarii Alter Ego a fost inspirata de o jucarie, Mikey Mouse. Mai exact, magazinul de unde unul dintre cei doi fondatori a cumparat aceasta jucarie i-a facut oferta de a deveni membru VIP, ceea ce i-ar aduce si reduceri la urmatoarele cumparaturi, doar ca lucrurile s-au dovedit mai complicate decat pareau initial.Proiectul a fost lansat in urma cu cateva luni, se afla inca in stadiu de testare, dar este public si orice utilizator il poate incerca. Cei doi fondatori au la baza profesii diferite, Ovidiu Daconescu, lucreaza in IT, iar Ciprian Bof in publicitate si sunt de parere ca lucrurile functioneaza suficient de bine in doi, iar planurile de extindere a echipei nu sunt o prioritate, in prezent. Nu sunt in cautare dispreata nici de investitori, pentru ca spun ei, nu isi doresc sa imparta aceasta potentiala afacere cu nimeni care nu ar crede cu tarie in ideea lor si nu ar impartasi aceleasi idealuri.