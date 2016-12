​VIDEO Cum vor doi inventatori sa faca bani din securitatea in caz de cutremur. Metoda din America sau metoda din Rusia?

The Survival Capsule - Capsula de Supravietuire. Prezentat in presa straina in anul 2016, produsul se doreste o solutie de supravieture in caz de dezastre naturale - de la cutremure, urmate chiar si de tsunami, pana la uragane si indunatii puternice.

Patul care "te inghite" Daca ai capsula din America, te poti adaposti in ea in caz de cutremur, dar ce faci daca seismul "te prinde" in somn? Un rus a propus alta solutie: un pat care percepe cutremurul si te inchide instantaneu intr-un fel de cufar metalic.



"Bila de biliard" uriasa este disponibila deja in 5 dimensiuni, cu capacitati de la 2 la 10 adulti. Producatorul sustine ca aceasta capsula este facuta dintr-un cadru ranforsat din aliaj de aluminiu, invelit de asemenea in aluminiu dur. Incinta se inchide etans cu o usa metalica si are mici hublouri securizate.In interior sunt scaune ancorate, prevazute si cu centuri de siguranta. Balizele de localizare si GPS-ul sunt de asemenea incluse in versiunea standard. Optional sunt disponibile toalete uscate, panouri solare etc.Capsula rezista la socuri, la lovituri, la schimbari bruste de viteza, la incalzire puternica, pluteste pe apa, este impermebila si are izolare termica, dupa cum sustine producatorul.The Survival Capsule a fost conceputa de un inginer britanic de aeronave, Julian Sharpe, stabilit in SUA. Compania Survival Capsule este stabilita la Mukilteo, statul american Washington.Patul lui Dahir Semenov a suscitat un oarecare interes in presa internatonala, in decembrie 2015, insa lumea i-a cautat si "nod in papura". De exemplu, ce faci daca dormi cu un picior sau cu mana pe afara? Sa nu cumva sa ti le prinda trapa cufarului de protectie. Altii s-au legat de designul sinistru, care seamana cu un sicriu masiv, din metal. Altii se gandeau ca se poate declansa din greseala si ar intarzia la serviciu, inchisi in patul anti-seism.In fine, si sub aspectul businessului rusul ar fi avut probleme, pentru ca si un chinez, pe nume Wang Wenxi, ar fi obtinut un patent de la autoritatile din China, in 2010, pentru un produs similar, conform Gizmodo.Surse: Youtube, Daily Mail