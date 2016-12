VIDEO Dispozitivele prin care angajatii pot fi localizati permanent de patroni la job. Ideea unui nevazator a ajuns o afacere de 25 de milioane de dolari

. Filmare si editare video: Balazs Nitsch-Petioky

Banii si modelul de business - aproape 8 milioane de dolari atrasi ca investitii

Furnizeaza hardware (beacons si alte dispozitive complementare) si software.

Ofera suport si tutoriale pentru utilizarea propriilor produse, pe site-ul sau.

Ofera clientilor (companii) solutii, idei si asistenta in dezvoltarea afacerilor bazate pe serviciile prin beacons.

Cum se fac afaceri in Polonia

TVA standard este de 23%.

Impozitul pe profit este de 19%

Taxele pentru veniturile personale sunt de 18% pentru cele de pana la 85.528 zloti (circa 19.400 de euro) si 32% pentru ce depaseste aceasta suma.

Contributiile la pensii (CAS): 19.52%,

Contributii la fondul privind dizabilitatile: 8%

Fondul privind accidentele: pana la 3,60%

Contributii la fondul privind imbolnavirile: 2,45%.

Urmareste aici un interviu video realizat la sediul Kontakt.io de la Cracovia:In 2013, un nevazator din Polonia, Tomasz Koźmiński, s-a gandit la un sistem care sa ajute persoanele cu deficiente de vedere sa se orienteze mai usor in spitale, aeroporturi si alte cladiri publice aglomerate. Koźmiński a luat legatura cu trei manageri si developeri - Szymon Niemczura, Rafał Janicki si Tomasz Kołek - si au deschis un startup de internet of things (IoT) la Cracovia, in sudul Poloniei. Kontakt.io face beacons - mici balize electronice, care transmit semnale si notificari prin bluetooth, ce sunt percepute de alte dispozitive care ajung in apropiere, cum sunt, de exemplu, smartphone-urile.Astfel, lumea internetului se conecteaza la lumea fizica si invers - internet of things (IoT), internetul tuturor lucrurilor.Cladirea de la marginea Cracoviei e in stilul multinationalelor: hala mare cu angajati la birouri comune, "acvarii" pentru "meetinguri", "corporatisti" cu badge-uri la gat.Numai ca badge-urile acestea sunt ele insele niste beacons - obiectul muncii firmei Kontakt.io."Bacons tip cartela pot fi folosite ca badge-uri pentru angajati, poti deschide usi, poti intra in birouri. Partea distractiva este ca eu, ca angajator, pot sa vad unde este fiecare angajat, sa verific daca a intrat sau a iesit din birou. Daca vreau sa vad unde este un coleg, ii tastez numele si vad, de exemplu, daca Adam este in bucatarie" - ne spune Marcin Kasz, Product Marketing Manager al Kontakt.io.Durata de functionare a acestor badge-uri este de peste 18 luni, iar datele transmise de ele, dintr-un anumit perimetru, pot fi accesate pe un computer, de exemplu.Evident, beacons sunt folosite in primul rand in retail, dar si in industria grea, unde este nevoie de semnalizarea unor zone periculoase, in turism, pentru ghidarea vizitatorilor in muzee de exemplu, in sanatate."Am creat un set de unelte care permit dezvoltatorilor si clientilor nostri sa creeze experiente diferite: de la retail, la industrie grea, turism, sanatate" - spune Marcin.In comert, beacons si intreaga tehnologie internet of things reprezinta viitorul (dar deja si prezentul) tehnologizarii magazinelor offline, aflate sub asaltul comertului pe internet.De exemplu, in marile mall-uri si complexe comerciale, clientii care trec pragul unor magazine sau care trec pe langa anumite standuri sau rafturi primesc notificari pe telefonul mobil in care sunt anuntati despre reducerile disponibile sau despre alte avantaje pentru consumator."Cel mai mult sunt folosite acum in retail - poti sa generezi cupoane si notificari despre reducerile din magazine" - mai spune Marcin.Startupul polonez nu a uitat, insa, de unde a plecat. Si acum, fondatorii Kontakt.io sunt implicati intr-o organizatie non-profit - Beacons for Good, prin care ofera balize electronice pentru a fi montate in spitale si alte spatii publice, pentru ghidarea nevazatorilor.In mai putin de trei ani de activitate, firma poloneza si-a dezvoltat permanent modelul de business:"Furnizam hardware si software, precum si cunostinte si servicii clientilor nostri, pentru a-i ajuta sa-si atinga obiectivele. Vorbesc despre planificarea distributiei, mentenanta, dar si planificarea afacerii si cum ar trebui sa rulezi o aplicatie la scara mare avand beacons in minte" - mai spune managerul de la Kontakt.io.Ca finantare, compania a inceput cu un imprumut de 250.000 de dolari de la Agentia regionala de dezvoltare Malopolska a voievodatului (un fel de judet) Polonia Mica, sustinuta cu fonduri de la Uniunea Europeana.Ulterior, a atras investitii de 7,5 milioane de dolari de la fonurile de capital de risc Credo Ventures (Cehia) si Sunstone Capital (Danemarca).Pana acum, Kontakt.io a vandut peste 500.000 de becons si sustine ca este lider mondial in producerea acestor dispozitive. Printre clientii start-upului din Cracovia se numara Carrefour, Muzeul de Arta din Philadelphia (SUA), echipa de fotbal portugheza FC Porto.Designul si fabricarea sunt realizate la Cracovia, insa procesorul principal este facut in Norvegia, de Nordic Semiconductor.Pe langa centrul de cercetare si dezvoltare de la Cracovia, Kontakt.io mai are birouri proprii la New York, Berlin, Londra si Guadalajara.Polonia este o destinatie de afaceri destul de atractiva: are o populatie de 38,5 milioane de locuitori, este membra a Uniunii Europene, a OECD si este in Spatiul Schengen.

