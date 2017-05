​VIDEO Ce sa faci si ce sa nu faci cand strangi bani pe internet. O americanca, doctor in strangere de fonduri, ne-a vorbit despre crowdfunding in Romania

Luisa Boyarski, asistent director al Centrului pentru Leadership in domeniul public si nonprofit (CPNL), de la Universitatea Georgetown din Washington, a venit in Romania pentru doua zile pentru a sustine workshopuri pentru finantarea organizatiilor non-guvernamentale (ONG). Am profitat de ocazie sa aducem din cunostintele si experienta sa din zona ONG in lumea start-upurilor si a micilor afaceri din Romania.Care sunt cele mai eficiente metode de strangere de fonduri?Eficienta metodelor de fundraising depinde de tipurile de activitate pe care fiecare ONG le desfasoara. Una dintre zonele cu cresterea cea mai puternica in finantare pentru ONG este on-line. Deci sugeram ca toate organizatiile sa foloseasca oportunitatile de finantare de pe internet, pentru ca unii dintre donatori se uita mai des si au incredere sa dea bani pe platformele on-line.: Spuneti-mi despre crowdfunding. Cum arata o campanie eficienta?Crowdfunding e folosita in doua feluri. In primul rand, cand incerci sa testezi un nou proiect sau produs. Deci merge atat in lumea afacerilor, cat si in sectorul non-profit. Cand ai dezvoltat ceva nou, vrei sa afli daca sunt oameni care sustin conceptul, care ar cumpara produsul sau care ar semna pentru proiect. Ceea ce face crowdfundingul este sa iti ofere o cale rapida de a determina: e lumea interesata? Si, daca nu este interesata, cum as obtine feed-back asupra ideii mele sa o ajustez, sa o transform in ceva in care oamenii ar vrea sa investeasca sau sa se implice.Deci crowdfundingul este foarte bun la stadiile de la inceput ale dezvoltarii unei noi idei, chiar daca este vorba despre o organizatie sau un business cu experienta, ii ofera o cale de a testa noi idei, noi proiecte.Start-upuri si ONG-uri. Care sunt diferentele si similaritatile intre campaniile de crowdfunding pentru aceste doua tipuri de organizatii?: In unele cazuri, campaniile pot sa arate foarte similar si asta se intampla cand ai un produs pe care incerci sa-l marketezi. Afacerile au un prototip pe care vor sa-l dezvolte si folosesc un site de crowdfunding si spun: "Iata prototipul! Va rog sa imi oferiti o donatie si veti fi primii care vor primi acest produs". Si pentru ONG-uri poate fi similar: daca dezvolti o tabara noua pentru fete, care produce aplicatii de iPhone, multi or sa vrea sa isi inscrie copiii la tabara ta. Si poti spune: "atat este costul pentru aceasta tabara si, daca se vor inscrie suficienti, vom putea organiza tabara". Deci este similar.Diferenta este ca multe ONG-uri privesc crowdfundingul si ca pe o unealta prin care sa creasca implicarea donatorilor intr-o maniera sociala pentru sustinerea organizatiei. In acest caz, nu se dezvolta neaparat un nou produs. Li se spune donatorilor despre tipul de impact al muncii pe care deja il fac si ii incurajeaza sa mai dea bani, datorita relatiei care exista intre acesti oameni si organizatie. Deci crowdfundingul ajuta ONG-ul sa isi construiasca reteaua in plus fata de donatorii si stafful pe care deja ii ai in organzatie si le cere sa isi impartasesca povestea si impactul cu altii, cerandu-le la randul lor sa ofere si ei o donatie. Deci crowdfundingul este o unealta de construire a retelei mai mult decat pentru strangere de fonduri.: Un pont util in crowdfunding?Unul dintre cele mai bune lucruri pe care sa le faci este sa folosesti clipuri. Filmuletele ofera oamenilor o imagine a ceea ce este acel lucru din care vor putea face parte si ei, ce ONG vor sustine, ce program vor sustine. Sau poate fi vorba despre conceptul unui nou produs si (start-upul) sa incerce sa arate in clip cum arata viata in prezent, fara acel produs sau proiect si cum isi imagineaza ca va va fi cu acel produs sau proiect.Tocmai am vazut o campanie de crowdfuding despre rezolvarea accesibilitatii persoanelor cu scaun cu rotile pe strazi. Si erau imagini cu oameni in scaune cu rotile care aveau probleme de accesibilitate. Si doar putand sa vizualizezi ce schimbare trebuie facuta va ajuta oamenii sa inteleaga de ce donatiile si investitiile lor sunt importante.Greseli intalnite in crowdfunding?O greseala importanta este sa iti propui obiective de strangere de bani nerealiste. Daca setezi o tinta prea inalta, bazata pe populatie, pe oamenii care au accesat pana atunci informatii despre alte campanii de crowdfunding, va fi greu sa atingi acele obiective. Iar asta stabileste o asteptare neintrunita si face dificil ca oamenii sa reinvesteasca in afacerea ta sau in proiectul tau.A doua greseala importanta este sa presupui ca doar ideea in sine va lansa si iti va duce mai departe campania de crowdfunding. Ai nevoie de acele grupuri de oameni si acele retele care muncesc la campanie si creeaza un bazin de donatori. Deci, neavand un plan privind acesti oameni si sursa acelor donatii va rezulta intr-o campanie de crowdfunding esuata.Start-upurile din intreaga lume folosesc platformele Kickstarter Indiegogo pentru crowdfunding. ONG-urile ce folosesc?Si ONG-urile intra pe Indiegogo. Mai sunt si alte site-uri si aici in Romania. Este important sa vezi ce servicii ofera platforma de crowdfunding, ce suport ofera. Pentru ONG-uri este important ca platforma sa aiba capacitatea sa ofere indivizilor posibilitatea sa-si creeze propriile sub-site-uri si sa ceara bani de la donatori din propriul site. Asta le da donatorilor posibilitatea sa aduca oameni noi care sa afle de organizatie si poate sa si dea bani.Ca functionalitate, trebuie sa te intrebi si cat costa accesul pe platforma. Au procente diferite pe care le retin din fondurile obtinute.In plus, site-urile de crowdfunding in unele cazuri nu elibereaza banii pentru acea organizatie, daca nu se strange intreaga suma. Altele sunt mai flexibile. Deci cand alegi o platforma de crowdfunding este important sa vezi conditiile pentru inchiderea campaniei si eliberarea donatiilor.Ati vorbit despre importanta unei bune povesti in obtinerea de sustinere pentru ONG. Cum ar putea start-upurile sa foloseasca aceasta tactica pentru a convinge business angels sau sustinatori pe platforme crowdfunding sa le finanteze produsele sau proiectele?: Storytellingul te ajuta sa explici care sunt provocarile curente si apoi sa prezinti produsul sau proiectul drept solutie la acea provocare. Sa explice cineva cu cuvintele sale de ce este viata dificila acum si apoi cum poate acest produs sa ajute este o buna metoda sa explici la ce foloseste o inventie sau un nou produs.Poti sa spui si povestea oamenilor care au fondat firma sau proiectul ONG respectiv. Fondatorii au evidet o pasiune si un motiv pentru care s-au implicat si uneori lumea vrea sa investeasca si in povestea fondatorilor.