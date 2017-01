Salariul minim 2017: Ce trebuie sa faca patronii - proceduri in REVISAL

prin act aditional la fiecare contract individual de munca

Majorarea salariului minim: Costurile pentru patroni

Actualizarea salariului minim brut se poate face online, fie prin sistemul pus la dispozitie de Inspectia Muncii, fie prin fisiere generate de sisteme proprii si validate prin aplicatia REVISAL - Registrul de Evidenta a Salariatilor.Sistemul electronic REVISAL este o aplicatie informatica pentru inregistrarea de informatii privind raporturile de munca intr-o baza de date proprie angajatorilor si transmiterea catre baza de date nationala a Inspectiei Muncii.Pagina electronica si aplicatia actualizata pe care o pot descarca angajatorii pot fi accesate AICI Actualizarea salariului minim se poate face:sauSpecialistul consultat de StartupCafe recomanda prima varianta, a actelor aditionale.Aceasta abordare este justificata de prevederile Codul muncii, art. 17, alin. 5 in care se precizeaza ca "orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării". La alineatul 3 litera K regasim punctat "salariul de baza" - explica Maria Condurachi.In continuare, exista firme care inregistreaza aceasta modificare in REVISAL fara a avea intocmita o documentatie dedicata modificarii in sine, considerand ca fundamentare a modificarii insusi textul legii publicat in Monitorul Oficial, a mai declarat pentru StartupCafe.ro, Maria Condurachi, Payroll Manager in cadrul companiei de consultanta Accace Romania.Consultantul in resurse umane subliniaza ca, "din experientele avute de-a lungul anilor cu Inspectoratele de Munca din tara si din Bucuresti, am putut concluziona faptul ca nu exista uniformitate atunci cand vine vorba de opinia acestora asupra modalitatilor de inregistrare a modificarii"."Astfel, pentru o abordare preventiva recomandarea Accace ramane ca si in anii trecuti, intocmirea de acte aditionale pentru fiecare salariat in parte si inregistrarea acestora in REVISAL cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare" - subliniaza Maria Condurachi.Reamintim ca salariul minim brut pe economie va creste cu 16%, de la de la 1.250 de lei pe luna la 1.450 de lei, incepand din 1 februarie 2017.Potrivit Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1/06.01.2017 publicate in Monitorul Oficial nr. 15 din 06.01.2017 , salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat la 1.450 lei incepand cu 1 februarie 2017, pentru un program complet de lucru de 166,000 ore, în medie, pe lună, reprezentând 8,735 lei/oră.Astfel, salariul minim net al unui salariat care nu are persoane in intretinere va creste de la 925 de lei la 1.065 de lei.La un salariu minim brut pe economie de 1.450 de lei, un patron trebuie sa cheltuiasca, de fapt, aproximativ 1.783 de lei, incluzand contributiile sociale aferente angajatorului, in situatiile generale.Angajatorii care vor stabili un salariu de bază mai mic decât cel minim vor fi sancționați de către inspectorii de muncă cu o amendă cuprinsă între 300 și 2.000 de lei (cuantumul minim al amenzii este mai mic decât cel anterior, acesta fiind reglementat la 1.000 de lei) pentru fiecare contract de munca gasit cu aceasta abatere.In schimb, statul va castiga din majorarea salariului minim pe economie, pentru ca din cei 1,2 milioane de romani platiti cu aceasta remuneratie, cei mai multi sunt in mediul privat. Asfel, din impozit si contributii sociale si de sanatate la salariul minim majorat, Guvernul estimeaza ca va incasa 1 miliard de lei in plus in anul 2017.Si din amenzile de circulatie va castiga statul mai mult, pentru ca un punct amenda inseamna 10% din salariul minim brut pe economie, ceea ce inseamna ca si amenzile vor creste cu 16% de la 1 februarie 2017.