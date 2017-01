LISTA 8 linii de fonduri europene pentru mici afaceri in 2017

1. Microintreprinderi. Programul Operational Regional - linia de finantare 2.1 A. Sesiunea de depunere a proiectelor mai ramane deschisa pana pe 27 ianuarie 2017, ora 12.00. Aceasta s-a deschis pe 27 iulie 2016.

2. Microintreprinderi, firme mici si mijlocii. Programul Operational Regional, linia de finantare 2.2 - Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor. Firmele interesate vor putea sa depuna proiectele in perioada 23/02/2017 ora 12:00 - 23/08/2017 ora 12:00.

3. Start-upuri. Programul Operational Capital Uman (POCU), linia de finantare Romania Start-up Plus. La data publicarii acestui articol, urma faza de evaluare a proiectelor mari depuse de administratorii de grant (ONG, institutii, etc). Dupa ce vor fi evaluate si aprobate aceste proiecte mari, vor fi inclusi in program beneficiarii finali (grupurile-tinta), adica persoane fizice care vor sa inceapa o afacere.

4. Start-upuri. Diaspora Start-up. Este un program similiar Romaniei Start-up Plus, insa beneficiarii finali sunt romanii din strainatate, care vor sa se intoarca in tara si sa-si deschida aici o afacere. Bugetul total al apelului este de 30 milioane euro din Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020. Circa 300 de firme ar urma sa fie infiintate astfel.

5. Intreprinderi mici si mijlocii si firme mari din cercetare-dezvoltare. Programul Operational Competitivitate. PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de Cercetare Dezvoltare/ Secţiunea A - Tip proiect: Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor.

6. IMM si firme mari. Programul Operational Competitivitate. PI1.2/OS1.3/ Creşterea investiţiilor private în Cercetare-Dezvoltare-Inovare, Proiect Tehnologic Inovativ. Apelul din anul 2017 este prevazut se se deschida in trimestrul I, cu un buget de 62,8 milioane de euro.

7. Persoane fizice autorizate (PFA), microintreprinderi, intreprinderi mici. Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), Submasura 6.2 - "Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale". Se ofera sprijin nerambursabil (fonduri euroene si de la stat): 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism, sau 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati. Aplicatiile se vor face online pe site-ul afir.info. Momentan nu s-a anuntat cand se va deschide apelul de proiecte pentru anul 2017.



8. Persoane fizice autorizate (PFA), microintreprinderi, intreprinderi mici. Submasura 6.4 - "Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole". Este similar sumbasurii 6.4, dar se finanteaza afaceri ceva mai mari. Se accorda sprijin nerambursabil de pana la 200.000 de euro pe 3 ani fiscali, pentru dezvoltarea unor mici afaceri non-agricole in mediul rural. Tot pe site-ul afir.info se vor face inscrierile.

Resurse utile:

Fiecare proiect poate primi intre 25.000 de euro si 200.000 de euro finantare. Bugetul total al liniei de finantare este de 234 milioane euro, din care 199 de milioane de euro de la Comisia Europeana si 35 de milioane de euro din bugetul de stat. Propunerile de proiecte se depun in sistemul electronic MySMIS 2014 Avantaje: finantari relativ mari, domenii de activitate din cele mai diverse.Dezavantaje: Nu sunt eligibile firmele din Bucuresti-Ilfov si nici cele din mediul rural, pragul minim este destul de mare, iar firma trebuie sa asigure minimum 10% din investitie.Fiecare proiect poate primi intre 200.000 euro si 1 milion euro, ajutor de stat si ajutor de minimis. Alocarea totala a apelui de proiecte este de 172,94 milioane euro. Propunerile de proiecte se depun in sistemul electronic MySMIS 2014. Avantaje: sume mari disponibile.Dezavantaje: Pragul minim de accesare este mare, iar firmele trebuie sa asigure din resurse proprii cel putin 30% - 55% din investitia din ajutorul de stat si cel putin 10% din investitia din ajutorul de minimis. Nu se deconteaza TVA deductibila. Banii nu pot fi accesati in Bucuresti-Ilfov. Sunt conditii de vechime si de numar de salariati (minimum 3).Viitorii antreprenori selectati vor putea primi pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unui start-up, in baza planurilor de afaceri.Avantaje: Suma este destul de mare pentru un startup, beneficiarii finali vor fi scutiti de birocratia proiectelor europene in relatia cu institutiile centrale in domeniu, pentru ca organizatiile care administreaza schemele se vor ocupa de acest aspect.Dezavantaje: Dintr-un buget total de 105 milioane de euro, maximum 1.500 de persoane vor putea ajunge in situatia de a primi bani pentru startup (adica 60 de milioane de euro in total). Procedura este totusi de durata, pentru ca implica evaluari multiple, avand in vedere ca vorbim despre proiecte mari, depuse de administratori de grant, in interiorul carora vor fi finantate firmele. Bucurestiul si judetul Ilfov sunt excluse de la aceasta finantare.Apelul urmeaza sa fie deschis in trimestrul I al anului 2017. Bugetul total al apelului va fi de 23.874.000 de euro. Conform versiunii din anul 2015 a acestui apel, fiecare proiect va putea obtine fonduri nerambursabile intre 4,5 milioane lei si 90 milioane lei, in functie de regiunea de dezvolare in care se afla. Propunerile de proiecte se vor depune in sistemul electronic MySMIS 2014. Avantaje: sume mari oferite, sunt eligibile si proiectele din Bucuresti-Ilfov.Dezavantaje: Domeniul ingust de aplicare, rata mare de cofinantare proprie (intre 30% si 90% in functie de marimea firmei si de regiunea in care se afla), pragul minim al investitiei ridicat.Un singur proiect poate obtine maximum 15 milioane de lei finantare.Se finanteaza 2 tipuri de proiecte: cercetare cercetare industriala (finantarea publica este de 50% din proiect) si dezvoltare experimentala (se ofera doar 25% din proiect).La aceste cote de finantare publica se mai adauga tot din surse publice (europene si de la statul roman) un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii şi de 20% pentru întreprinderile mici. Inca 15% mai pot primi proiectele care presupun colaboarre dintre o firma si o institutie de cercetare precum si cele ale caror rezultate vor fi publicate la scara larga, in conferinte si publicatii cu acces liber. Propunerile de proiecte se vor depune in sistemul electronic MySMIS 2014. Avantaje: bonusuri pentru firmele mici si pentru colaborarea cu institutele de cercetare.Dezavantaje: domeniul ingust de aplicare.In acest caz, informatiile au la baza un ghid al solicitantului in forma de proiect, care poate fi modificat pana la deschierea apelului.Avantaje: finantarea nerambursabila este de pana la 100% din valoarea proiectului, ceea ce inseamna ca beneficiarul nu trebuie neaparat sa contribuie la investitie. Bineinteles, TVA nu este eligibila, decat daca nu este deductibila.Dezavantaje: Investitiile sunt numai pentru mediul rural.Avantaje: Se ofera bani mai multi.Dezavantaje: Intensitatea sprijinului neramburabil este de maximum 90% din valoarea proiectului, ceea ce inseamna ca si solicitantul trebuie sa vina cu minimum 10% din valoarea investitiilor. Se finanteaza doar firme din mediul rural.