6 pasi de la hobby la afacere

1. Fa-ti un plan. Pentru a începe să generezi bani din hobby-ul tau, trebuie sa elaborezi un plan de joc. Acest plan va trebui, evident, să fie corectat din mers, dar este util să ai o strategie de la bun început.

2. Fa prima ta vanzare. Nu trebuie neaparat sa sari de la hobby la un business de milioane de dolari in termen de ordinul zilelor. Obiectivul tau numarul unu în etapele de început este sa obtii prima ta vânzare. Fie că înseamnă 5 dolari sau un avans de 5.000 de dolari, prima ta vânzare este cea mai dificila si cea mai importanta vanzare dintre toate cate vei face.

3. Maximizeaza-ti timpul. E dificil sa te tii de un hobby daca muncesti full-time ca angajat la un job. Pur si simlu nu mai ai timp, in conditiile in care te dedici si copiilor, apropiatilor, prietenilor si altor obligatii sociale.

4. Construieste-ti o prezenta online. In ziua de azi, fara o prezenta consistenta pe internet aproape ca nu existi in afaceri. Neaparat trebuie sa iti faci un site, pe care sa-l intretii si sa-l actualizezi permanent. Bineinteles, social media, profilul de Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram si altele sunt foarte importante pentru conturarea imaginii tale ca profesionist. Evident, poti trage cu ochiul la altii care si-au facut business din hobby.

5. Fa-ti o retea. Prezenta puternica online nu trebuie sa duca la neglijarea coexiunilor offline si a recomandarilor din gura in gura. Trebuie să fii activ în această parte auto-promovare.

6. Trateaza hobby-ul ca pe un job. Ulimul sfat este sa-ti tratezi hobbyul ca pe un serviciu. Dacă vrei ca acesta să devină principala sursă de venit într-o zi - sau cel puțin un al doilea flux durabil de bani - atunci trebuie să-i dai atenția cuvenită.

Crosetau in timpul liber si si-au deschis un magazin online de pulovere si sosete, insirau margele colorate si s-au apucat sa vanda bijuterii in targuri hand-made, erau pusti "maniaci" cu computerele si cand au crescut putin si-au facut firme de programare. Dincolo de clieseele cu antreprenori, pe Entrepreneur.com, Lary Alton enumera 6 pasi de urmat pentru a-ti transorma hobbyul in afacere:Tom Hess, un profesor de chitara, le spune elevilor sai care ar vrea sa predea la randul lor si sa faca o afacere din asta să înceapă cu jumatate de norma și, treptat, sa se dedice total afacerii."Umple-ți tot timpul pe care il ai la dispozitie, nopțile, weekendurile cu elevii și economiseste toti banii obtinuti (nu cheltui un ban!). După ce ai economist suficienți bani pentru a acoperi 4-6 luni de cheltuieli, renunta la jobul tau de pana acum și du-te sa-ti faci o afacere din predarea chitarei", spune Hess.N-o fi asta planul care ti se potriveste neaparat si tie, dar, in orice caz, ai nevoie de un plan. Nu e o chestie desteapta sa te arunci cu capul inainte si cu ochii inchisi, sperand ca lucrurile vor merge.Daca vinzi un serviciu, poate ar fi bine sa-i faci clientului o oferta gratuita sau la pret redus, petru a genera recomandari din gura in gura.Dacă este un produs, fa plasari de produs si reclama tintite in locurile potrivite pentru a genera premise de vanzare.Retelele sociale, cum sunt Facebook, Twitter, Google Plus, sunt foarte puternice daca vrei sa ajungi la mase mari de potentiali clienti, fara sa dispui neaparat de resurse mari.De aceea, la inceput trebuie sa fii creativ in utilizarea timpului. Poate ar trebui sa te trezesti mai devreme decat de obicei, de exemplu. Sau, daca ai copii, ii poti include si pe ei in hobby cumva. Un exemplu ar fi cei care mesteresc jucarii pentru cei mici sau mamele care croseteaza hainute.Cauta cluburi, conferințe și grupuri de persone care activeaza în specialitatea ta. Vei afla mai multe la aceste evenimente și vei avea ocazia sa intri in legatura cu oameni care sunt în același stadiu ca și tine, și, de preferință, un pic mai departe. Asigura-te ca ai mereu cuvintele la tine, un scurt discurs pregatit, in care sa te prezinti rapid fara sa plictisesti."Trebuie doar să fie câteva fraze - un minut sau mai puțin - despre cine esti si ceea ce faci. Daca interlocutorii sunt interesați, vor pune ei întrebări suplimentare", crede artistul Quinn Dombrowski.Fa-ti timp pentru a lucra la hobby-ul tau, citeste despre domeniul respectiv, afla mai multe despre vânzări și marketing și dedica-te progresului constant.Cu cât eziti mai mult sa iei masuri, cu atât mai probabil este să te răzgândești in privinta trecerii de pasiune la afacere.De asemenea, este bine sa inveti din greseli si din incercari. Si, daca esti bun in ceea ce faci și există o piață pentru hobby-ul tau, atunci nu există niciun motiv pentru care sa nu se poata transforma în business.