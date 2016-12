Cum creezi un chatbot fara sa scrii o singura linie de cod. 5 instrumente utile pentru afacerile online

Citeste mai multe despre: chatbot

Chatfuel functioneaza pe platforma Facebook Messenger. Pentru a putea incepe contruirea chatbotului in ChatFuel, nu ai nevoie de cunostinte avansate in domeniul IT. Ofera o modalitate simpla de a crea sisteme logice care ulterior vor fi legate de anumiti factori sau actiuni declansatoare. Platforma ofera diverse plugin-uri, (ex.: preluarea umana si utilizarea minimala de Inteligenta Artificiala). Daca esti un incepator in ceea ce priveste chatbotii, Chatfuel este varianta optima pentru un inceput bun.Motion poate functiona integrat in servicii SMS, Email, web-chart, Facebook Messenger si Slack. Mai mult, ofera posibilltatea de a-ti conecta chatbotul la alte API-uri simultan, mentinadu-l conenctat la motion. Prin urmare, opereaza asemenea unui HUB. Conversatiile sunt construite prin intermediul unor organigrame si sunt bazate pe anumite elemente conectoare si module. Iti ia doar cateva minute sa te familiarizezi cu procedura.api.ai este o platforma extrem de potrivita pentru a construi chatboti. Aceasta ofera suportul Inteligentei Artificiale si o interfata intuitiva. Este nevoie de un simplu click pentru a incepe conversatii minimale sau pentru a fi prezentate informatii despre vreme, de exemplu. Poti opera botul exculsiv pe serverele lor insa la fel de bine iti este permis ca prin cod, sa il faci functional pe platforma ta. Pentru a concluziona, api.ai este un serviciu avansat, motiv pentru care este mai complicat sa construiesti un bot folosind aceasta platforma, daca nu ai cunostinte de programare. botsify.com



Platforma are o abordare interesanta in ceea ce priveste construirea de chatboti. Te ghideaza in 4 pasi: design, dezvoltare, lansare si dezvoltare. Intai de toate, trebuie sa creezi un design tuturor elementelor din care se compune chatbotul: mesaje, meniuri persistente, mesaje de bun venit, etc. Ca si un pas doi, trebuie sa legi mesajele de conectori si sa construiesti module care sa declanseze curiozitatea utilizatorului, precum indemnul "apeleaza la ajutor uman". Ultimul pas te conduce spre procesul de evaluare, timp in care pasul final se concentreaza pe retentia cilientilor, de exemplu planificarea de mesaje.Din dorinta de a imbunatati experienta utilizatorului pe piata in Romania, s-a infiintat cBots. Platforma urmareste simplificarea relatilor dintre clienti si companiile mari sau mijlocii prin intermediul unui chatbot care ofera asistenta permanenta clientilor raspunzand la cele mai frecvente intrebari sau oferindu-le posibilitatea de a comanda online, chiar in Facebook Messenger, locul in care utilizatorii isi petrec cel mai mult timp. cBots Messenger iti da posibilitatea de a vinde clientilor tai prin Facebook Messenger fara a scrie o singura linie de cod. Daca pana acum am discutat despre chatboti cu un sistem de operare starndardizat, cBots poate crea chatbotul potrivit brandului, clientilor sau companiei tale prin personalizarea atenta a modalitatilor prin care acesta interactioneaza cu mediul extern.Articol este redactat de Flavius Pop. Flavius a studiat domeniul afacerilor la Londra si in Oxford; a revenit in tara pentru a ajuta la dezvoltarea mediului de business din Romania. Pasiunea lui este sa creeze produse si servicii care sa contribuie la dezvoltarea afacerilor mici si mijlocii, iar cBots este unul dintre primele sale proiecte.