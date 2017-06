GRAFIC ​Transformarea digitala, in cifre: Continutul video va domina traficul de internet

Traficul IP va creste de trei ori, in perioada 2016-2021, cu o rata compusa anuala de crestere de 26%.

Traficul pe internet in regiunea CEE in 2021 va fi echivalent cu de 240 de ori volumul intregului trafic de internet in regiune in anul 2005.

Traficul mobil de date va creste de sase ori intre 2016-2021, cu o rata compusa anuala de crestere de 44%, de doua ori mai rapid decat traficul IP fix.

Traficul mobil a reprezentat 16% din totalul traficului IP in 2016 si va ajunge la 31% din totalul traficului IP in 2021.

Traficul video IP va creste de cinci ori intre 2016-2021, cu o rata compusa anuala de crestere de 35%.

Traficul video pe internet (business si consumer, combinat) va fi de 76% din traficul total pe internet in 2021, de la 53% in 2016. 62% din traficul video pe internet va fi HD, iar 10,5% va fi ultra HD.

Traficul generat de jocurile online va creste de cinci ori si va reprezenta 2% din traficul pe internet pe segmentul consumer in 2021.

In 2021 vor exista aproximativ 3 dispozitive conectate la internet pe cap de locuitor. 49% dintre dispozitivele conectate la internet vor fi mobile. Echipamentele M2M vor reprezenta 47% dintre toate dispozitivele conectate la internet pana in 2021.

Pana in 2021, 22% din traficul IP va fi generat prin intermediul PC-urilor (fata de 58% in 2016), 8% prin intermediul televizoarelor, 53% prin intermediul smartphone-urilor(in crestere, fata de 22% in 2016), 12% prin intermediul tabletelor, 5% prin intermediul dispozitivelor M2M.

Traficul IP global este estimat sa ajunga la 278 exabyte pe luna pana in 2021, in crestere de la 96 exabyte pe luna in 2016. Traficul IP global va atinge o rata anuala de 3,3 zettabyte pana in 2021.

Traficul in ora de varf creste mai repede decat traficul mediu pe Internet. Ora de trafic maxim pe internet va creste de 4,6 din 2016 pana in 2021

Accesul la internet in 2021- Wi-Fi: 53%; mobil: 20%; fix: 27%

Accesul la internet in 2016- Wi-Fi: 52%; mobil: 10%; fix: 38%

La nivel global, numarul total de hotspot-uri Wi-Fi in segmentul rezidential va creste de la 85 de milioane in 2016 la 526,2 milioane in 2021.

Topul tarilor cu cele mai multe hotspot-uri: China (170 de milioane pana in 2021), SUA (86 de milioane pana in 2021), Japonia (33 de milioane pana in 2021) si Franta (30 de milioane pana in 2021).

Numarul televizoarelor 4K va creste de la 85 de milioane in 2016 la 663 de milioane pana in 2021.

Modelul "fara cablu" se refera la actuala tendinta din piata, in care traditionala vizionare a programelor de televiziune pe baza unui abonament la serviciile unui furnizor prin cablu este inlocuita cu alte mijloace de vizionare video, cum ar fi continut video online si mobil, disponibile utilizatorilor prin intermediul conexiunilor la internet fixe si mobile.

O locuinta care utilizeaza modelul "fara cablu" genereaza 117 GB pe luna in 2017, fata de 63 GB pe luna, media realizata de o locuinta conectata la internet.

La nivel global, 35% din traficul pe internet va fi transportat din retea in retea pana in 2021, de la 22% in 2016.

La nivel global, 23% din traficul pe internet se va efectua prin intermediul unor retele regionale (fara sa intersecteze retelele dintre tari) pana in 2021, in comparatie cu 20% in 2016.

La nivel global, 41% din traficul pe internet va traversa retelele dintre tari pana in 2021, fata de 58% in 2016.

Traficul prin retele SD-WAN va creste la o rata CAGR de 44%, comparativ cu 5% prin retelele traditionale WAN.

Traficul SD-WAN va creste de sase ori in urmatorii 5 ani si va reprezenta 25% din traficul WAN pana in 2021.

Pe parcursul perioadei analizate, traficul IP global este estimat sa creasca de trei ori, ajungand la o rata anuala de 3,3 zettabyte pana in 2021, in crestere de la o rata anuala de 1,2 zettabyte in 2016.Pentru prima data in cei 12 ani de cand se publica raportul Cisco VNI, conexiunile M2M care sustin aplicatiile Internet of Things (IoT) vor reprezenta mai mult de jumatate din totalul de 27,1 miliarde de dispozitive si conexiuni si vor reprezenta 5% din traficul IP global pana in 2021.Inovatiile IoT transpuse la nivelul locuintelor conectate, sistemului medical conectat, masinilor si transportului inteligent, dar si o serie de alte servicii M2M inovatoare genereaza aceasta crestere. Odata cu cresterea numarului de aplicatii conectate, cum ar fi monitorizarea starii de sanatate, dozarea medicamentelor si conectivitate pentru interventiile de urgenta, sectorul medical va cunoaste cea mai rapida crestere din industrie (30% CAGR).Aplicatiile pentru masini si orase conectate vor inregistra cea de-a doua cea mai rapida crestere (29% CAGR).- reprezentand 80% din traficul pe internet pana in 2021, in crestere de la 67% in 2016.pe internet va creste de 15 ori si va ajunge la 13% din traficul video pe internet pana in 2021 - ceea ce inseamna mai mult streaming de aplicatii TV si streaming personal live pe retelele sociale. In timp ce transmisia video live redefineste modelele de divertisment din prezent, realitatea virtuala (VR) si realitatea augmentata (AR) castiga din ce in ce mai mult teren. Pana in 2021, traficul VR/AR va creste de 20 de ori si va reprezenta 1% din traficul de divertisment la nivel mondial."Digitalizarea aduce anual cresteri spectaculoase ale numarului de dispozitive conectate si a traficului generat. In acest context, crearea unor retele robuste si sigure este esentiala pentru a putea sustine dezvoltarea in viitor a Internetului", a declarat Dorin Pena, director general Cisco Romania.Incidentele DDoS pot paraliza retelele prin supra-solicitarea serverelor si dispozitivelor conectate la retea cu trafic din mai multe surse IP.Dimensiunea varfului maxim de atac a crescut cu 60% an de an, iar atunci cand aceste atacuri au loc reprezinta pana la 18% din traficul de internet al unei tariDimensiunea medie a unui atac DDoS a crescut la 22%, procent similar cu cresterea traficului anual pe internet de 29% an de an.Numarul de atacuri DDoS a crescut cu 172% in 2016 si va creste la nivel mondial de 2,5 ori pana la 3,1 milioane pana in 2021.