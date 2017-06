Startup-ul romanesc Oculus a castigat competitia AmCham EU Youth Entrepreneurship Award 2017

Oculus a castigat o finantare in valoare de 10 000 de euro si consultanta pentru dezvoltarea afacerii. Startup-ul va primi sesiuni de mentorat de la CEO-uri din Consiliul Executiv al Camerei de Comert Americane AmCham EU.De precizate este ca Oculus a participat la competitia de antreprenoriat JA Compania Anului 2016, unde a castigat in faza europeana premiu de excelenta in IT.Premiul AmCham EU Youth Entrepreneurship Award, organizat in colaborare cu Junior Achievement Europe, vizeaza prezentarea tinerilor cu talent antreprenorial. Juriul a fost impresionat de modul in care start-up-ul combina tehnologia cu scopul social."Acest premiu va schimba cursul proiectului nostru. Mai important, ne va ajuta sa aducem ochelarii Mitra mai rapid pe piata pentru a ajunge la cei ecare au nevoie cel mai mult. Mentoratul este o ocazie fantastica pentru noi. Suntem inca tineri - doar optsprezece ani- si vom fi capabili sa invatam de la unii dintre cei mai experimentati lideri de afaceri din lume", a declarat Tudor Popa, CEO si dezvoltator, Oculus.Juriul care a selectat castigatorul a fost compus din: Nando Cesarone, presedinte, UPS Europe; Susan Danger, CEO, AmCham EU; Ryan Heath, senior corespondent al UE, POLITICO; Eva Maydell, membra a Parlamentului European; Adam Shub, Charge d'Affaires, US Mission to the EU; si Patrick Xhonneux, vicepresedinte EMEA Marketing, SAS.