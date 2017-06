Google lanseaza o platforma digitala cu peste 400 de expozitii dedicate modei

Peste 180 de parteneri (culturali si designeri) din 42 de tari

Peste 400 de expozitii virtuale, adunand 30000 de imagini, video-uri si alte documente

4 expozitii in realitatea virtuala dedicate unor piese legendare

Peste 700 de imagini gigapixel

Acces pentru vizite virtuale Street View in peste 40 de locuri

Proiectul „Purtam cultura” („We wear culture”, in original) lansat de Google Arts & Culture este rezultatul colaborarii cu Muzeul National al Taranului Roman (MNTR) la care se adauga peste 180 de institutii de cultura din New York, Paris, Londra, Tokio si multe alte locuri de pe mapamond, anunta oficialii Google.Cu ajutorul tehnologiei, vizitatorii pot explora milenii de evolutie a stilului, de la matasea care da numele bine cunoscutei rute comerciale Drumul Matasii , la moda de la Versailles si pana la punk-ul britanic si povestea blugilor. Piese de vestimentatie care au influentat generatii intregi, precum tocurile lui Marilyn Monroe sau rochia neagra a lui Coco Chanel sunt readuse in prim plan prin realitatea virtuala. Expozitiile cuprind tendintele care au schimbat moda de-a lungul timpului, momente de cotitura si personaje care au si-au pus amprenta decisiv: Alexander McQueen, Marilyn Monroe, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Christian Dior, Helmut Newton, Irving Penn, Yves Saint Laurent, Manolo Blahnik, Gianni Versace , Oscar de la Renta, Pierre Balmain, Vivienne Westwood, Miyake Issey si multi altii. Colectia „Haina taraneasca” prezentata de MNTR in cadrul proiectului „We wear culture” este dedicata portului traditional din zona Romaniei. Expozitia virtuala cuprinde 27 de artefacte vestimentare, care se adauga colectiilor Muzeului Taranului Roman deja existente pe platforma Google Arts & Culture.“Fara pretentia de a fi exhaustiva, expozitia este o calatorie virtuala si in acelasi timp una simbolica, care recupereaza frumusetea unui patrimoniu taranesc divers si complex, recontextualizand imaginea despre arta si mestesug. Aceasta expozitie creeaza publicului oportunitatea de a descoperi virtual patrimoniul de exceptie al MNTR a carui expunere permanenta este inchisa temporar pentru lucrari de consolidare si restaurare a cladirii monument istoric”, spune Liliana Passima, manager MNTR.Piesele prezentate in expozitia MNTR sunt insotite de o coloana sonora din colectia „Ethnophonie” a Muzeului National al Taranului Roman: doine, hore, invartite, brauri.Experti in moda, curatori, designeri, universitati, muzee si ONG-uri din intreaga lume au colaborat pentru crearea expozitiilor din proiectul „Purtam cultura” prezentat de Google Arts & Culture, cu scopul de a arata ca moda este parte din cultura universala, o forma de arta cu impact asupra intregii societati. Pentru expunerea colectiilor a fost utilizata cea mai recenta tehnologie Google, inclusiv realitate virtuala, video-uri la 360° si imagini de rezolutie foarte inalta, care permit zoom pe detalii imperceptibile ochiului liber.Expozitia „We wear culture” este accesibila la g.co/wewearculture si prin aplicatia Google Arts & Culture, disponibila pentru iOS si Android.