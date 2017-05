Public Square, platforma online dezvoltata in Romania, cumparata de un gigant media din Belgia

Citeste mai multe despre: public square • mediahuis

Aceasta platforma integreaza intr-o singura interfata canale de comunicare in interiorul comunitatii, instrumente pentru servicii publice, alerte, notificari si fluxuri de informatie cu relevanta locala.Public Square va inlocui sectiunile cu stiri locale ale publicatiilor Mediahuis. Primul cotidian in care va fi integrata este Het Belang van Limburg. Utilizatorii vor putea accesa continut de relevanta locala intr-un spatiu unic. Public Square permite livrarea de continut relevant la nivel hyper-local, cum ar fi stiri locale, alerte si notificari din partea institutiilor publice, anunturi despre piata imobiliara locala, anunturi cu locuri de munca de interes local, actiuni de crowd-funding si achizitii de grup la nivelul unei comunitati locale si un sistem unic de sprijire a afacerilor din zona."Pina acum am obtinut o recunoastere a conceptului din spatele Public Square din partea industriei de profil prin aprecierea impactului social al acestei platforme la Websummit si CESAwards. Prin implicarea Mediahuis am obtinut si o recunoastere a potentialului de business al Public Square", sustine Andrei Botez, product manager Public Square.Achizitia Public Square a fost demarata la inceputul acestui an si va fi finalizata la 1 iunie. Utilizatorii actuali ai platformei vor beneficia in continuare de serviciile cu care s-au obisnuit, gratuit, pana la finalul anului 2017.Public Square este o platforma pentru tranformarea digitala a comunitatilor locale. Aceasta reuneste intr-o singura aplicatie toate canalele de comunicare si programele smart city ale oraselor in care este prezenta. Public Square a fost dezvoltata de Expert Network, o companie de tehnologie cu sediul in Iasi, Romania. Expert Network a dezvoltat in trecut platforme digitale pentru mari companii, intre care Opel, Citroen, Viessman, Radisson, Fiat, BNP Paribas si Haribo.