Prima racheta facuta la imprimanta 3D, lansata in spatiu

Lansarea cu succes a unei rachete low cost – realizata cu imprimate 3D este un pas important in cursa comerciala de reducere a costurilor si barierelor logistice necesare transportului in spatiu si transforma Noua Zeelanda intr-un hub spatial mai putin obisnuit.Rocket Lab este un startup cu sediul in Silicon Valley ce se promoveaza ca o companie ce ofera servicii firmelor dezvoltatoare de sateliti, pe care ii poate transporta in spatiu.Compania s-a pregatit timp de 4 ani pentru aceasta lansare-test. Startup-ul se numara printre cele 30 de companii si agentii, cate exista la nivel mondial, dezvoltatoare de lansatoare de sateliti si propune o alternativa mai ieftina pentru companiile mari concurente in acest domeniu si a caror servicii similare ajung la costuri de 50 de milioane de dolari.Rocket Lab anunta recent obtinerea unei investitii de 148 de milioane de dolari, valoarea companiei ajungad astfel la suma de 1 miliard de dolari.Printre clientii startup-ului se numara: NASA, firma de cartografiere Planet si startup-urile Spire si Moon Express.