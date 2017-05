Apple cumpara un startup care se ocupa cu partea "intunecata” a bazelor de date

Citeste mai multe despre: lattice data • apple

Conceptul de “dark data” se refera la marea masa de date acumulate in bazele de date, computerele si retelele companiilor, date neprocesate, neutilizate de catre companii dar care raman salvate pe hard-uri sau servere. Lattice Data dezvolta softuri bazate pe inteligenta aritificiala care ajuta la proceseara acestor date nestructurate si pe care le transforma apoi in informatii ce pot fi utilizate. Startup-ul a fost achizitionat de catre Apple pentru suma de 200 de milioane de dolari, potrivit Techcrunc.com In urma acestei tranzactii 20 de ingineri din cadrul Lattice Data, specialisti in aceste tehnologii, au fost transferati catre Apple.Recent, Apple a mai cumparat Bebbit, un startup finlandez care vinde produse pentru monitorizarea somnului si care a reusit sa obtina pana acum finantari de 3,5 milioane de dolari. Iar, anul trecut compania americana a facut importante investitii in startup-uri din domeniul sanatatii, precum cea in platforma Gliimpse, dedicata doctorilor si pacientilor, unde sunt incarcate date legate de starea de sanatate a celor din urma, pe care medicii le pot consulta oricand. Aceasta tranzactie a venit la scurt timp dupa ce compania americana a mai cumparat cateva firme similare precum: HealthKit, CareKit si ResearchKit.Apple a devenit prima compania americana cu o valoare de piata de peste 800 de miliarde de dolari. Anul acesta, titlurile companiei au urcat cu 33% la Bursa de la New York, in urma lansarii programului de rascumparare de actiuni, extins saptamana trecuta de la 175 la 210 miliarde de dolari.