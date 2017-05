Google a cumparat unul dintre cele mai mari studiouri de realitate virtuala

Citeste mai multe despre: google • owlchemy labs

Aceasta tranzactie arata ca Google intentioneaza sa se axeze si pe dezvoltarea de continut VR, in ciuda faptului ca rivalul sau principal pe aceasta zona, Facebook, si-a inchis, recent, propriu studio de continut VR - Oculus Story Studio, la nici doi ani de la lansare, scrie BusinessInsider.com Compania Owlchemy este cunoscuta in special pentru jocul “Job Simulator”, in care oamenii creeaza locuri de munca pentru roboti. De asemenea, firma a lansat recent un nou joc VR bazat pe faimosul desen animat "Rick and Morty."Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica.Printre proiectele inovatoare anuntate recent de Google se mai numara robotul care poate sari mai mult de un metru in inaltime, construit de Boston Dynamics, companie cumparta de Google in 2013, sau geaca inteligenta a carei constructie permite interactionarea cu anumite tipuri de gadgeturi, ce ar urma sa apara in toamna in colaborare cu brandul Levi's si care face parte din proiectul Jacquard prin care Google vrea sa realizeze materiale textile tactile, care ar putea sa functioneze similar ecranelor dispozitivelor mobile.