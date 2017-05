Elon Musk, fondator al Tesla, anunta lansarea tiglelor solare

De asemenea, Elon Musk a mai anuntat ca precomenzile pot fi lansate din aproape orice tara, livrarea si instalarea produsului urmand sa fie facuta in acest an pentru piata din Statele Unite si in 2018 pentru comenzile din afara SUA, scrie Techcrunch.com Compania nu a anuntat inca un pret oficial al tiglelor, acesta urmand sa fie facut public in cursul zilei de azi, odata cu deschiderea precomenzilor.Musk spune ca aceste tigle fac parte din "viitorul integrat" impreuna cu masina electrica si de bateria de perete Powerwall, viitorul in care casele pot deveni independente energetic.Spre deosebire de panourile solare conventionale, la care celulele fotovoltaice sunt asamblate intr-un cadru de sticla rectangular care este apoi instalat pe acoperisul cladirii, Tesla si SolarCity au dezvoltat tigle de sticla in care au integrat terminalele care convertesc lumina solara in electricitate.Elon Musk este un cunoscut investitor in startup-uri dezvoltatoare de tehnologie. SpaceX, unul dintre cele mai valoroase startup-uri din lume, controlat de omul de afaceri, se numara printre ele. Musk este, de asemenea, fondator al PayPal si co-fondator al Tesla Motors. SpaceX este evaluat la circa 15 miliarde de dolari si se ocupa cu dezvoltarea vehiculelor spatiale.