Apple cumpara un startup specializat in monitorizarea somnului

Bebbit, compania finlandeza care, inca din 2015, vinde produse pentru monitorizarea somnului chiar prin intermediul magazinelor Apple, a fost infiintata in 2007, noteaza News.ro Cel mai recent produs al companiei, Bebbit 3, este o banda dotata cu mai multi senzori, care inconjoara patul si monitorizeaza diverse caracteristici ale somnului precum: timpul, eficienta, pulsul, respiratia, temperatura, umiditatea, miscarea si, nu in ultimul rand, sforaitul.Bebbit 3 este inca disponibil in magazinele Apple si costa 150 de dolari.Cat priveste motivele pentru care Apple a cumparat Bebbit, cel mai probabil compania americana este interesata de tehnologia folosita de finlandezi pentru monitorizarea somnului, fiind posibil sa o integreze in propriile produse.