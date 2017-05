Un startup fondat in Ucraina a obtinut 110 milioane dolari finantare pentru detectarea plagiatelor si corectarea greselilor gramaticale

Citeste mai multe despre: plagiat • gramatica • grammarly

Max Lytvyn si Alex Shevchenko au infiintat Grammarly in 2009 in Ucraina in scopuri academice, insa au extins aplicatia pentru publicul larg, fiind disponibila si o extensie de Chrome.Software-ul avertizeaza utilizatorii in timp ce scriu daca apar cuvinte ciudate, greseli de scriere sau topica dubioasa si face sugestii in timp real. Grammarly foloseste algoritmi tot mai avansati si vrea sa investeasca in continuare pentru a creste numarul de angajati si pentru a imbunatati algoritmul.Compania a primit 110 milioane dolari in cadrul unei runde de finantare condusa de fondurile de investitii General Catalyst, IVP si Spark Capital. Exista un birou in San Francisco, dar si la Kiev.Startup-ul obtine veniturile si dintr-o optiune avansata pe care vrea sa o faca si mai eficienta: detectarea plagiatului. Un text introdus de utilizator este comparat cu texte din 8 miliarde de pagini web pentru a gasi pasaje de text similare publicate in trecut.Surse: TechCrunch, CNET