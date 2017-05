​VIDEO Startup-ul ce a facut o aplicatie pentru pasionatii de sport - recreeaza 3D traseul parcurs, cu harta si poze in acelasi clip

Citeste mai multe despre: relive • aplicatie sport

Aplicatia Relive a fost creata de cativa tineri din Germania, inspirati de pasiunea lor pentru ciclism. Softul foloseste date legate de activitatea sportivilor, colectate de aplicatii de tracking si GPS (precum Strava sau Garmin) carora le adauga poze sau video-uri facute de sportivi pe parcursul traseului pentru a crea animatii video in format 3D.Aplicatia are peste jumatate de milion de descarcari, iar utilizatorii activi realizeaza circa 100.000 de astfel de video-uri pe zi. Mai mult, startup-ul a obtinut, recent, si o finantare de tip seed de 1 milion de dolari, potrivit techcrunch.com “Ne-am dat seama ca exista aceasta oportunitate in piata pe care trebuia sa o folosim. Aplicatiile de tracking existente in piata monitorizeaza sanatatea si performanta si se bazeaza pe statistici si date ce rezulta din aceste monitorizari, drept urmare capteaza doar o parte intregii experiente. Oamenilor le place sa alerge, sa mearga cu bicicleta impreuna cu prietenii, sa se distreze si apoi sa impartaseasca toate aceste experiente”, explica unu dintre fondatorii Relive.