Un roman de 12 ani a creat un robot, clasat pe locul doi intr-o importanta competitie internationala

Competitia este o initiativa care isi doreste sa creeze metode captivante prin care tinerii cu varste cuprinse intre 10-17 ani pot invata aptitudinile de care au nevoie pentru a avea succes in economia digitala si, totodata, pentru a crea un impact social pozitiv.Deliberarea in competitia Future Makers a fost realizata cu ajutorul a trei jurati: Severina Pascu (Managing Director, UPC CEE), Tony Hanway (Managing Director, Virgin Media Irlanda) si Bill Liao (Co-fondator al CoderDojo), care au selectat patru castigatori.Castigatorii din categoria 10-13 ani sunt Giulio Muratori din Italia (locul 1) si Andrei Covaci din Romania (locul al 2-lea), in timp ce la categoria 14-17 ani, competitia a fost castigata de Aoife Kearins din Irlanda (locul 1) si de Roland Horvath din Ungaria (locul al 2-lea).Castigatorii locului 1, din cele doua categorii de varsta, vor fi invitati intr-o excursie de 2 zile la Amsterdam, capitala europeana a inovatiei. Castigatorii locului al 2-lea vor primi echipamente de programare si robotica pentru a-si dezvolta, in continuare, proiectele viitoare.