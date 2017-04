Investitie record pentru un startup romanesc. UiPath primeste 30 milioane de dolari de la un fond de investitii american

Citeste mai multe despre: uipath

"Povestea UiPath a inceput la sfarsitul anului 2005 cand mi-am lasat locul de munca de la centrul Microsoft. Tot timpul mi-am dorit sa ma intorc in Romania sa pornesc o companie. Si atunci a fost momentul potrivit pentru mine. Totul s-a petrecut la sfarsitul unui ciclu de viata al unui produs Microsoft, si de aici mi-a venit ideea de a lucra in automatizari in procese de business", povestea Daniel Dines, intr-un interviu publicat de HotNews.In 2005 a revenit in Romania, a inceput prin a oferi consultanta software la diverse companii pentru a putea sa finanteze dezvoltarea de produse proprii. "Era foarte greu atunci, practic nu avem nicio idee despre cum se face un produs, ce inseamna sa-l comercializezi. Pur si simplu am sarit in Ocean. Bineinteles ca am fact toate greselile posibile din lume. Pe vremea aceea nu avem nicio idee despre ce inseamna un startup, care sunt mecanismele, cum trebuie inceput", povesteste fondatorul UiPath.Dines a vazut atunci in viitor - automatizarea avea sa marcheze definitiv modul in care oamenii isi desfasoara munca la interfata cu sistemele digitale.Pentru a finanta proiectul, Dines a pornit prin a oferi consultanta software si a dezvoltat, alaturi de Marius Tirca, actualul director de tehnologie al UiPath, un produs initial din care o componenta a avut succes si a fost cumparata si integrata de catre companii mari precum IBM si Microsoft in produsele proprii. O aventura pivotanta, pe care Dines si o mana de programatori prieteni au inceput-o intr-un apartament din Delea Veche si purtat-o pana in 2012, cand lucrurile s-au copt cu adevarat pentru RPA.2013 a fost anul in care UiPath a capatat tractiune, iesind pe piata cu un produs matur, o platforma de automatizare "enterprise", care este folosit astazi in corporatii din intreaga lume.Timp de trei ani, pana in 2015, compania s-a hranit din fonduri proprii, sprijinita de un flux de numerar pozitiv. Tot atunci business-ul s-a extins cu birouri in SUA. Pentru a sustine ritmul de crestere, in August 2015 UiPath a accesat o prima runda de investitii de tip "seed" de la Earlybird Venture Capital, Credo Ventures si Seedcamp."UiPath a primit la inceputul anului 2017 recunoasterea oficiala de lider global al industriei RPA si obtine acum o investitie d", explica reprezentantii companiei.Finantarea vine de la Accel Partners, fond de investitii american, care s-a numart printre primii investitori in companii precum precum Facebook, Dropbox si Spotify. Alaturi de Accel, mai participa la finantare investitorii Earlybird Venture Capital, Credo Ventures si Seedcamp."UiPath se va folosi de acest fond de sprijin pentru a angaja cei mai buni ingineri software si oameni de business, propunandu-si sa dubleze efortul de dezvoltare a caracteristicilor cognitive de tip uman in tehnologia produsului sau < >. Cu doua versiuni majore lansate anual, produsul UiPath are in spate o echipa de programatori romani de cea mai buna pregatire, tineri acordati la inovatie care modeleaza in planul de dezvoltare al tehnologiei UiPath proprietati emergente din sfera "machine learning" si a inteligentei artificiale", au declarat pentru StartupCafe reprezentantii UiPath.Absolut toate corporatiile au foarte multe procese de business care presupune munca umana repetitiva. Sau cum spunem noi, folosim oamenii nu pentru creierul lor, ci pentru ochi si pentru maini. Noi dezvoltam un software care stie, vede, alte aplicatii software si poate sa fie instruit in acelasi mod ca si un om sa foloseasca aplicatiile de pe computer. Exista echipe de oameni care antreneaza acesti roboti pentru diverse procese de business - explica Dines, in interviul pentru HotNews.ro.UiPath este o companie romaneasca cu sediul in Statele Unite si birouri in sase tari, specializata in dezvoltarea si vanzarea tehnologiei de automatizare software a proceselor de lucru din mediul office (i.e. Robotic Process Automation / RPA). Robotii software UiPath sunt programati sa preia munca de tipul copy-paste a angajatilor, eliberandu-i de sarcinile tranzactional repetitive care ii solicita inutil.