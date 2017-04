Oracle vrea sa creeze un startup in interiorul companiei

Cele doua centre vor avea sediul in Statele Unite, iar compania cauta specialisti care sa dezvolte proiecte in cadrul acestora. Cele doua centre vor realiza aplicatii cloud customizate, potrivit anuntului facut de companie. Spre exemplu, inginerii angajati acolo vor dezvolta aplicatii ce utilizeaza realitatea virtuala pentru companiile turistice, sau aplicatii din sfera inteligentei artificiale dedicate firmelor din retail, arata BusinessInsider.com.Oracle este cunoscuta in special pentru baza sa de date si pentru soft-urile enterprise (dedicate companiilor – sfturi de tipul: ERP, CRM) – o piata care trece prin schimbari importante, avand in vedere ca firmele au inceput sa renunte treptat la cumpararea de software, pe care sa il instaleze in computerele lor, ci prefere sa inchirieze softuri de la vendorii de cloud.Compania detine propia platforma de cloud, care pana acum nu a reusit sa tina pasul cu jucatori precum Amazon.De asemenea, anul trecut Oracle a facut cateva achizitii importante in incercarea de a creste aceasta latura a business-ului. A cumparat cu cu 9,3 miliarde dolari, compania NetSuite care furnizeaza solutii software de cloud-computing. Totodata, s-a anuntat interesata de achizitia firmei Dyn, care la final de octombrie a fost tinta unui urias atac informatic ce a lasat milioane de americani fara internet si a facut nefunctionale o serie de site-uri mari. Dyn este mai putin cunoscuta publicului larg, insa are un rol central in buna functionare a internet-ului.