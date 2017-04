Mastercard cauta startup-uri din domeniul inteligentei artificiale

Citeste mai multe despre: inteligenta artificiala • startupuri tehnologie

Startup-urile din domeniul inteligentei artificiale care se afla intr-o faza incipienta sau avansata de consolidare a business-ului se pot inscrie pana pe 23 aprilie.MasterCard StartPath Global este o initiativa globala de sprijinire a startup-urilor aflate in stadii incipiente, ce dezvolta, astazi, noua generatie de solutii destinate comertului. Start Path a fost lansat la finele lui 2014, cu obiectivul de a ajuta startup-urile sa isi creasca business-ul mai rapid decat ar fi putut sa o faca de unele singure.In sesiunea din primavara, trei din cinci start-up-uri care s-au alaturat programului Start Path 2017 au ca domeniu de activitate inteligenta artificiala (IA). Aceste companii folosesc IA pentru a analiza comportamentul consumatorului, pentru a creste interesul clientilor fata de magazine sau de filialele bancilor, precum si pentru a calcula facturile sau extrasele de cont, determinand astfel o varietate de inovatii in domeniul retail-ului.Celelalte doua start-up-uri au dezvoltat solutii care extind accesul la retail al consumatorilor prin dezvoltarea serviciului POS."Start-up-urile din domeniul fintech, din intreaga lume, contribuie la proiectarea unui viitor digital. Ele aduc o abordare noua care contribuie la cresterea optiunilor si experientelor pentru clienti intr-o varietate de industrii. Activitatea nostra alaturi de aceste companii ne ajuta sa conectam noi tehnologii cu retele financiare de incredere si sigure, precum si cu procesele asociate acestora, astfel incat sa putem crea o experienta comerciala mai facila si mai profitabila pentru clientii nostri, declara Amy Neale, Vicepresedinte Mastercard Start Path.Inscrierea pentru programul virtual de 6 luni va fi deschisa pana pe 23 aprilie 2017. Companiile start-up interesate pot vizita site-ul programului pentru a obtine mai multe informatii si pentru completarea formularului de inscriere.Din 2014, echipa Start Path a fost in atentia a mai mult de 5.000 de companii tip start-up. Intre timp, echipa a lucrat indeaproape cu 100 de companii din 24 de tari. Pe durata primelor patru cursuri, 20% dintre participanti au lucrat cu Mastercard in cadrul unor proiecte comerciale sau pilot.