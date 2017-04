Un nou startup ce vrea sa produca masini autonome intra in competitie cu Uber, Google sau Tesla

Citeste mai multe despre: voyage • udacity • masina autonoma

Printre cei mai importanti jucatori din industria transporturilor sau a tehnologiei care lucreaza de multi ani la constructia de masini autonome se numara Uber, Google si Tesla. Doar ca Voyage vrea sa isi faca propria flota de masini autonome care sa functioneze ca taxiuri prin modernizarea unor automobile deja existente in piata.Mai mult, startup-ul nu isi propune doar realizarea unor masini care sa se poata conduce singure, ci vrea ca pasagerul sa poata controla intreaga experienta prin comenzi vocale - de la a schimba melodiei pana la pornirea-oprirea autovehiculului sau alegerea traseului, totul doar prin comanda vocalaIn cadrul noului proiect lucreaza si unul dintre cercetatorii care a lucart la realizarea masinii autonome create de Google, Sebastian Thrun.Piata masinilor autnome ramane, totusi, una plina de controverse. Recent, Uber a anuntat ca suspenda activitatea flotei de vehicule autonome, in asteptarea rezultatelor unei anchete ce vizeaza un accident, in Arizona, in care a fost implicat unul dintre vehiculele sale. Waymo, compania recent creata de Alphabet (Google) pentru a dezvolta tehnologii comerciale care sa permita masinilor sa se conduca singure, spun ca exista mai multe dovezi ca Uber a furat in mod sistematic informatii legate de sistemul LiDAR care permite masinii sa masoare distanta fata de masinile din jur si fata de diverse obstacole si de pietoni. Uber a inceput testele de masini autonome in 2016.Sursa: BusiunessInsider.com