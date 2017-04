Timisorenii de la Symme3D au lansat imprimanta ce poate printa tumori pentru cercetari medicale

Citeste mai multe despre: bioimprimanta • symme3d

„Cu aceste tehnologii complementare aducem, in premiera, 3D printing-ul industrial de larg consum in industria medicala. Tehnologia Symme3D Biotech One permite printarea 3D a unui numar nelimitat de tumori canceroase in scopul efectuarii de cercetari medicale, fara riscul contaminarii sau necrozarii culturii vii, cauzate de procese de mentinere in viata a materiei biologice si pentru o durata nelimitata de printare.”, spune Calin Brandabur, fondator si CTO Symme3D.Symme3D a realizat un parteneriat cu OncoGen, Centrul de Terapii Genice si Celulare in Tratamentul Cancerului, totodata fiind si unul dintre cele mai avansate centre de cercetare din Romania. Acest parteneriat strategic a permis accesul inginerilor Symme3D la cunostinte si dispozitive ultraperformante, utilizate in cercetare medicala.„Prin intermediul Symme3D Biotech One, cel mai nou produs al nostru, am reusit sa aducem conceptul de tehnologie de printare 3D bio la un nivel superior. Am integrat cu succes tehnologii complexe, de filtrare HRV, germicidare UV si incubare, generand astfel un produs automatizat, integrat intr-o structura hardware dublu etanseizata, care prezinta un design elegant si totodata practic.”Imprimanta a fost lansata la targul Medtech din Stuttgart, Germania, dar Symme3D pregateste in perioada urmatoare un eveniment oficial de lansare a produsului si in Romania, la centrul de cercetare OncoGen din Timisoara.