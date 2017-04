Ce planuri are Mihai Pohontu, romanul care a plecat de la Samsung America pentru a dezvolta business-ul unui producator independent local de jocuri

Pohontu lucreaza de 18 ani in industria jocurilor video, dar ultima functie ocupata l-a facut foarte cunoscut, de la inceput de 2015 fiind vicepresedinte la Samsung pentru platformele emergente. Insa la final de martie a plecat de la Samsung si ocupa functia de CEO al Amber, producator independent de jocuri si companie cu capital romanesc."Am avut oportunitati extraordinare la Samsung, dar de vreo 10 ani ma gandesc sa fac ceva pe partea de antreprenoriat si am dorit sa particip direct la dezvoltarea industriei romanesti de gaming", spune Pohontu, referindu-se la perioada in care a dezvoltat de la zero studiul din Romania al JAMDAT Mobile care in 2006 a fost cumparat de Electronic Arts ca parte a unei tranzactii la nivel mondial. "Experienta de startup a fost extraordinara si intotdeauna m-am dorit sa ma intorc intr-un startup si sunt norocos ca m-a ales Amber pentru functia de CEO", spune el, intr-un interviu pentru HotNews.ro si StartupCafe,Industria romaneasca de gaming are un potential urias si a dovedit ca este redutabila, insa cateva lucruri pot fi imbunatatite: este nevoie de mai multe investitii, de evenimente de gaming si de sprijinirea Asociatiei Dezvoltatorilor Romani de Jocuri, mai spune noul sef al Amber Studio.Amber a fost lansata in 2013 de Dragos Hancu, cu o investitie initiala de pana in 50.000 de euro si acum a ajuns la 280 de angajati, cu 67% mai mult decat acum un an, cea mai mare parte a cifrei de afaceri venind din proiectele cu Disney."Job-ul meu principal este sa aduc noi clienti in cadrul companiei si am sa ma concentrez mai ales pe relatiile cu publisherii mari care ar avea nevoie de serviciile de dezvoltare oferite de Amber", spune Pohontu.Amber are nevoie de cateva zeci de oameni si vrea sa devina un jucator important la nivel global, propunandu-si sa furnizeze produse complexe de servicii, cele centrate pe programare. "Vrem sa oferim servicii complete de dezvoltare si sa devenim un nume recunoscut pentru intreaga industrie".In prezent sunt cateva contracte in negociere si evolutia numarului de angajati depinde mult de cate vor fi parafate. La testeri, varsta medie este de 22-23 de ani, insa la programatori sau designeri varsta medie este mai mare, in jurul a 30 de ani.Despre cuantumul salariilor, Pohontu nu a dat detalii, insa spune ca sunt "aliniate pietei". "Noi urmarim foarte atent ce se intampla in piata totala si suntem sincronizati cu nivelul pietei. Salariile sunt mari si sunt in crestere si un programator de exceptie poate castiga mii de euro pe luna la firma noastra. (...) Noi ne batem pentru talent cu cele mai mari studiouri de gaming, iar salariile de la noi se raporteaza la ce se intampla in Electronic Arts, in Gameloft sau in piata noastra".Amber are doua mici biroruri in SUA: unul in Los Angeles si altul in San Francisco. "Voi fi nomad. Voi fi si aici si acolo, dar job-ul meu principal este , asa ca voi negocia contracte cu companii din California, Canada si alte zone. (...) Voi veni in Romania frecvent, insa managementul din Romania al Amber este extraordinar si nu-mi fac griji,".In SUA, Amber are trei oameni, dar numarul va creste mai ales pe partea executiva, dar si pe specializarile care nu sunt prea bine acoperite in Romania, cum ar fi art director de gaming.Pohontu spune ca Amber se va concentra tot mai mult pe servicii de live operations, ceea ce inseamna ca sunt preluate jocuri si optimizate pentru a avea venituri mai mari decat inainte. Aceste servicii sunt greu de furnizat pentru ca necesita multe reurse fiindca trebuie un cerc complet de productie, echipe de studio in care sunt reprezentate toate disciplinele din gaming. "Desi facem munca de servicii, firma se dezvolta intr-o directie in care aceste servicii sunt livrate cu foarte mult har creativ. E foarte multa arta si stiinta, fiindca inseamna ca noi continuam sa dezvoltam aceste jocuri: ii adaugi noi moduri de joc, continut, totul necesita leadership creativ".Este Pohontu imputernicit sa discute si eventuale oferte de preluare pentru Amber venite din SUA. "Nu construim compania aceasta pentru a face un exit rapid. Vrem sa cream o companie mare, stabila, una de care sa fim toti mandri ca este 100% cu capital romanesc""Pe piata de soft salariile din gaming se considera ca fiind printre cele mai bune. Programatorii, designerii, artistii, producatorii din gaming au salarii foarte competitive din perspectiva celorlaltor firme de soft, iar asta ma bucura, pentru ca industria va atrage si mai multi specialisti de exceptie (...) La programare suntem excelenti si ne comparam cu cei mai buni din lume, dar nu suntem la fel de buni la partea de arta, ne lipseste in Romania o scoala de arta digitala, scoala care sa poata forma piata de munca".Amber a raportat pentru anul 2016 o cifra de afaceri de 6,5 milioane euro, un varf atins de compania romaneasca. Cifra reprezinta o crestere de 62,5% fata de cea raportata in 2015. Cresterea se datoreaza proiectelor complexe pe care studioul le-a dezvoltat pe cele mai mari platforme de gaming precum PC, iOS, Google Play, Amazon, Windows Phone 8, Windows 8/8.1/10, Apple TV, Apple Watch, Samsung & LG Smart TV si pe platforme de dezvoltare de jocuri precum Unity, Unreal, Cocos2D, Marmalade, FMOD.De asemenea, numarul angajatilor a crescut cu 67% procente, de la 168 in 2016 la 280, in prezent.Cine este Mihai Pohontu