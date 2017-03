INTERVIU: Cercetatorul roman care a lucrat la Facebook si creator al noului limbaj D: Ne asteapta o revolutie IT in care joburile noastre vor fi inlocuite de masini. Ce se poate face

Andrei Alexandrescu s-a nascut in 1969, a facut Facultatea de Electronica la Bucuresti, iar din 1998 traieste in SUA. Intre 2001 si 2009 a facut doctoratul la Washington, a lucrat intre timp si pentru startup-uri, iar din 2009 pana in 2015 a fost cercetator la Facebook. A decis apoi sa paraseasca gigantul american pentru a se concetra pe proiectul lui de suflet: dezvoltarea limbajului D.In 2001, el lansa in Statele Unite cartea "Modern C++ Design", ceea ce avea sa devina inceputul unei serii de publicatii care l-au transformat pe Andrei in una dintre vocile definitorii a dezvoltarii, a ceea ce este, in momentul de fata, probabil cel mai important si folosit limbaj de programare.Povestea noului limbaj D a aparut cu circa zece ani in urma, in Seattle, unde l-a cunoscut pe Walter Bright, unul dintre creatorii acestui limbaj.Eu voiam sa imi fac un proriu limbaj de programare, iar el m-a convis sa lucrez pe un limbaj deja inventat. Si uite asa am inceput sa lucram impreuna.Lucrurile au evoluat impresionant. Cand am inceput am facut un site pentru acest limbaj si aveam 12 vizite pe luna iar acum suntem la 100.000 de vizite pe luna. Dar totul a inceput de la o operatiunea realizata de doi prieteni care lucrau la un mic proiect impreuna. Am ajuns sa avem o organizatie impreuna, The D Language Foundation, care are bursieri si in Romania, la Universitatea Politehnica.The D Language Foundation este o ONG, cu o comunitate internationala in care sunt si firme si persoane fizice, care contribuie la acest limbaj. Cel mai mare succes il avem momentan in Germania, unde mai multe firme si foarte multe persoane colaboreaza cu noi pentru dezvoltarea lui.Dar, daca ar fi sa fac un top al tarilor interesate de acest tip de limbaj, Romania s-ar afla cu siguranta in top 5.Pe primele locuri se mai afla Statele Unite, Marea Britanie, China. Am fost recent in Shanghai si am constatat cat de mult interes este acolo pentru acest limbaj. Cand intra chinezii sa faca downloaduri creste incredibil de mult traficul. Mai mult, acolo o conferitna cu 1000 de oameni este o conferinta foarte mica, cand vorbim de evenimente de genul vorbim la o cu totul alta scala. Dar, in general, limbajul are acum o comunitate intrnationala foarte raspandita.Toate aceste limbaje de programare sunt in continua evolutie. Bineintels fata de limbajele consacrate precum Java sau C++, D-ul are o comunitate mult mai mica, dar in acelas timp are oportunitati mai mari.Este greu sa prezici o astfel de evolutie. Cred totusi ca in urmatorii 2-3 ani va fi o cerere foarte mare pentru inteligenta artificiala si va fi nevoie de tot mai multa viteza – eficienta va fi extrem de importanta. Inteligenta artificiala cere foarte multa putere de procesare. Putearea de procesare in domeniu hardware, la fabricatrea de calculatoarelor este cat este, ceea ce inseamna ca ai la dispozitie cateva calculatoare, o intreaga ferma de calcultoare undeva si vrei sa scoti cat poti mai mult din ele si atunci concursul se va da intre cei care fac software mai rapid, mai bun, mai capabil. In urmatorii ani inteligenta artificiala va fi principalul punct de atractie pe zona de software.De asemenea, in momentul de fata are loc o revolutie pe care putini o apreciaza la adevarata ei magnitudine, ma refer aici la inlocuirea joburilor noastre, ale oamenilor, de catre masini si care are implicatii sociale si economice care inca nu pot fi pe deplin anticipate. Dar, peste trei ani vom fi surprinsi de cat de mult au evolat lucrurile in acest sens.Lucrurile se petrec chiar mai repede decat ne imaginam. Sa luam exemplul masinilor autonome, in urma cu cativa ani nici macar cei care lucreaza la astfel de proiecte, cunosc cativa din acest domeniu, nu credeau ca sunt atat de aproape de realitate. Faptul ca acum suntem in pozitia de a avea masini care se conduc singure demonstreaza ca lucrurile evolueaza extrem de rapid. Si nu numai in cazul transporturilor, in toate domeniile implicatiile sunt imense.In ceea ce priveste slujbele pe care le vor pierde oamenii, din pacate ne asteapta o criza, dar sper ca politicienii isi vor da seama de amploarea fenomenului. Sper sa gaseasca solutii pentruTrebuie sa reusim sa facem in asa fel incat oamenii sa nu fie “priced out of the market”. Ei au nevoie de un salariu minim ca sa traiasca, dar o masina va produce mai ieftin si mai eficient, drept urmare nici acel salariu minim nu se va mai justifica si atunci. Sper sa se gaseasca o solutie.Amenintarile sunt bug-urile, defectele de programare.In 2008 a fost criza imprumuturilor in care au fost implicati si oamenii si masiniile, au existat greseli de ambele parti. Suntem intr-o pozitie metastabila, in care orice perturbatie a sistemului poate sa se amplifice incredibil, din cauza ca depindem atat de mult de masini, iar la randul lor acestea depind de comunicarea intre ele si de corectitudinea programelor care ruleaza in ele, incat o noua criza economica este posibila in orice moment. Masinile fac schimburi de stocuri imense, cu viteze foarte mari si cu un algoritm automat incat oamenilor s-ar putea sa le fie imposibil sa intervina in timp util.Riscul cel mai mare este al sistemelor care ar putea sa o ia razna inainte sa apucam sa le oprim.Sunt experiente total diferite si fiecare are bunul si raul ei. Intr-un startup este o atmosferta mai calda, colegiala si munca ta are un impact foarte mare, esti a 30-a parte din firma si orice faci influenteaza foarte mult. Pe de alta parte, si Facebook a fost un startup la un moment dat, cand am pornit eu acolo nu mai era startup, dar era inca o firma destul de mica de aproximativ 1.500 de oameni si a crescut de zece ori intre timp. Dar si asa a reusit sa se organizeze in echipe mici cu impact mare si inginerii aveau o oarecare independenta. Dupa ce a devenit firma publica (dupa listarea la bursa), lucrurile s-au schimbat putin, au mai aparut mici restrictii pentru ca nu poti sa faci chiar ce vrei, dar a reusit sa isi pastreze “tineretea”. Eu am plecat pentru ca am vrut sa ma axez in special pe proiectul meu legat de limbajul D.Nu cred ca putem face o comparatie, unde e bine sa lucrezi si unde este rau, exista startup-uri dezastroase, la fel cum exista si multinationale dezastroase, iar lucrurile depind de o gramada de factori.Se intampla lucruri interesante si in ecosistemul de startup-uri din Romania, precum Innovation Labs, dar mai vad si companii mari care isi deschid birouri in Romania si in care exista ingineri buni si in care exista potential mare de lucru independent. Am o viziune favorabila legata de startup-urile romanesti si a IT-ului local in general pentru ca suntem avantajati si din punct de vedere geopolitic. Ce alta tara din aceasta zona a Europei, langa Rusia, pro americana, pro Vest, cu o filosofie compatibila cu cea vestica si in care sunt foarte multi oameni buni si exista o astfel de deschidere, mai vedem? Suntem singura tara. Ce ma doar totusi este ca, dintr-un complex de motive care tin atat de politica romaneasca cat si de cea vestica sau americana, Romania parca ramane inca un diamant neslefuit. Speranta mea este ca in anii urmatori sa fie descoperit si exploatat. IT-ul in Romania chiar poate sa fie un nou Silicon Valley, cum s-a tot discutat, daca ar fi legislatie, climat politic si social sa se dezvolte startup-urile IT locale.Cat despre investitiile personale in startup-uri, am deja cateva lucuri in vedere, am avut cateva discutii. In orice caz, fundatia noastra cauta studenti masteranzi care vor trece de la studiu direct la zona de startup-uri, drept urmare drumul duce intr-acolo.Andrei Alexandrescu se afla pentru o perioada in Romania, la invitatia companiei EA Romania, unde a tinut o serie de cursuri si un workshop public, pentru a discuta despre programare si in special despre limbajul D. “Incerc sa ofer training pentru inginerii buni. Incepatorii isi pot gasi resurse de studiu oriunde, insa cei avansati isi gasesc foarte greu training-uri – pe linia asta EA m-a invitat sa am discutii cu acei oameni specializati, avansati care au citit foarte multe si sunt in cautare de lucruri noi in domeniul lor, iar daca eu pot sa vin cu ceva nou ma bucura foarte tare”.