Trei echipe de elevi de liceu castiga o competitie nationala de robotica si se califica la Campionatul Mondial din SUA

s-au intrecut timp de doua zile, la Sala Polivalenta din Bucuresti, inntr-o competitie de robotica organizata de BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone.Echipa Liceului Teoretic "Stefan Odobleja" din Bucuresti a fost echipa capitan a aliantei al carui robot a castigat meciurile din campionat.Elevii de la Colegiul National "Petru Rares" din Suceava, si de la Colegiul National "Fratii Buzesti" din Craiona au primit The Inspire Award - premiul oferit echipelor despre care juriul a considerat ca intruchipeaza "provocarea" programului FTC. Acestea au avut rezultate excelente in toate categoriile de jurizare si au fost apreciate de juriu ca fiind modele de echipe FIRST Tech Challenge atat pe teren cat si in afara lui. Ei au construit roboti compacti, robusti, inovatori si modulari.In total au fostoferite in cadrul competitiei.Premiul special Natie prin Educatie a fost acordat echipei de la liceul Coelgiul National Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza. Copiii de la Breaza au fost votati de celelalte echipe din concurs ca fiind cei care au ajutat cel mai mult alte echipe. Acesta a fost spiritul competitiei, sa ajuti fara sa ceri nimic in schimb.Colegiul National Militar Dimitrie Cantemir din Breaza a raspuns echipelor care le-au cerut ajutorul. Acest premiu s-a acordat in urma votului tuturor participantilor.Echipa International School of Bucharest a fost premiata pentru performanta, eforturi si munca in echipa. Prioritar pentru ei a fost sa ajute celelalte echipe si fara ajutorul lor, unii roboti nu ar fi putut participa la jocuri.Elevii de la Colegiului National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti au demonstrat o gandire inovatoare in ceea ce priveste sistemul de control si au fost premiati pentru ca au rezolvat provocarile jocului ca Autonomus Operation.Cea mai creativa echipa, cu cele mai originale idei de promovare si de sustinere a spiritului FIRST a fost cea de la Colegiul National "Dinicu Golescu" din Campulung Muscel.Echipa de la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Bucuresti a primit un premiu pentru modul in care au incorporat designul industrial in robotul lor.Echipa care a demonstrant ingeniozitatea si inventivitatea de a face ca proiectele lor sa prinda viata a fost formata din elevi de la Colegiul National "Andrei Saguna" din Brasov care au avut, in opinia juriului cel mai inovator si creativ design al robotului.Elevii de la Colegiul National "Moise Nicoara" din Arad, a fost apreciata de juriul ca fiind cel mai bine conectata cu comunitatea lor locala, cu FIRST si cu lumea afacerilor.Echipa de la Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta a primit premiu pentru modul in care a reflectat calatoria pe care a intreprins-o pe tot parcursul procesului de proiectare din timpul perioadei de constructie.Conceptul competitiei First Tech Challenge a fost adus in Romania de BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone.