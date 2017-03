Elon Musk lanseaza un nou startup: o companie care vrea sa transforme creierul uman intr-un computer

Citeste mai multe despre: elon musk • neuralink • startup

Neuralink nu este prima investitie a lui Elon Musk intr-un startup. ​SpaceX, unul dintre cele mai valoroase startup-uri din lume, controlat de omul de afaceri, se numara printre ele. Musk este, de asemenea, fondator al PayPal si co-fondator al Tesla Motors. SpaceX este evaluat la circa 15 miliarde de dolari si se ocupa cu dezvoltarea vehiculelor spatiale.Neuralink vrea sa ocupe de cercetare si sa imbine doua domenii diferite: neurologia si tehnologia, mai exact, studiaza posibilitatea implantarii in creier a unor electrozi care ar putea, printre altele, la un moment dat, sa faca posibila downloadarea sau uploadarea gandurile. Dar, pana la acel punct, electrozii ar putea ajuta la studierea unor boli neurologice.Elon Musk nu a facut inca un anunt oficial legat de lansarea acestei firme, insa ea a fost inregistrata in Californa, avand ca obiect de activitatea “cercetarea medicala”. Sursa citata mai arata ca in ultimele saptamani Neuralink a angajat cativa importanti cercetatori in domeniu.Surse: reuters.com si fortune.com