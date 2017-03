Apple lanseaza o aplicatie prin care utilizatorii pot pune filmulete pe Instagram, Facebook, YouTube sau Vimeo

Clips, care va fi disponibila in aprilie, permite clientilor sa preia video-uri si sa adauge capturi animate si titluri, completate cu simbolori emoji. Aplicatia mai permite lipirea mai multor video-uri si adaugarea de filtre.Functiile sunt asemanatoare cu cele ale aplicatiei Stories a Snap. Prin intermediul Stories, utilizatorii Snap pun la un loc fotografii si video-uri pe care le pot apoi posta in mesajele lor.Aplicatia Clips a Apple permite utilizatorilor sa posteze filmulete pe Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo si altele. Dar daca le vor posta pe propriul serviciu de mesagerie, Apple va recomanda cui sa dea share, in functie de ce prieteni sunt in filmele respective si persoanele cu care au contacte recente, tipul de functii de socializare la care exceleaza Facebook. Facebook are peste 1 miliard de utilizatori atat pentru Messenger, care a fost separata de serviciul principal al Facebook in 2014, cat si pentru WhatsApp, care a fost cumparata in acelasi an pentru 19 miliarde de dolari.De asemenea, Clip va fi separata, tehnic, de Messages.