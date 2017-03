Sistem de filmare inteligent - un startup creat de romani, cumparat de firma elvetiana Yoveo

Citeste mai multe despre: irewind • yoveo

Startup-ul avea sediul in elvetia, a fost fondat de Bogdan Manoiu si Mihai Nicolescu si dezvoltat de o echipa de romani in cadrul in cadrul Centrului Est European pentru Cercetare Aplicativa Interdisciplinara (CEECAI), centru condus de omul de afaceri Mircea Tudor, care se numara printre investorii in acest startup.iRewind a castigat in urma cu trei ani Marele Premiu la Salonul International de Inventii de la Geneva, participand din partea Elvetiei, unde firma era inregistrata, dupa ce la inceputul anului 2014 a obtinut investitii de 11 milionae de euro din partea unor investitori elvetieni.Sistemul creat de iRewind realizeaza streaming (retransmitere) video de pe mai multe camere concomitent si furnizeaza utilizatorilor filme personalizate, gata editate in cloud. Inovatia denumita "OnAirCamera" transmite filmele direct catre smartphone-ul utilizatorului, fara a fi nevoie de stocarea acestora in cloud. Ea poate fi folosita in diferite competitii sportive (maratoane, ciclism, ski etc), cat si in turism.Firma este prezenta in 23 de tari, iar in urma cu trei ani, anunta in presa din Romania ca tehnologia iRewind a fost pusa in functiune si pe partia din Predeal, unde instalarea a 14 camere a costat in jur de 60.000 de euro.Sursa foto: