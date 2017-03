Infografic: Trei din zece romani au fost victime ale atacurilor informatice. Care este cea mai frecventa greseala

Citeste mai multe despre: cati romani au fost victimele atacurilor informatice

Comportamentul utilizatorilor este adesea vulnerabilitatea cel mai mult exploatata de catre infractorii cibernetici. Astfel, peste 70% dintre respondenti admit ca au divulgat informatii personale prin e-mail, iar 30% dintre acestia sustin ca au vost victime ale atacurilor informatice.Cu toate acestea, respondentii admit ca stiu despre amploarea fenomenului, peste 92% dintre acestia fiind familiarizati cu termenul de "criminalitate informatica", iar aproape 56% dintre ei se considera bine informati cu privire la riscurile la care se expun atunci cand folosesc Internetul.Cat despre situatiile la care se simt cel mai expusi, 82% dintre respondenti au mentionat riscul de infectare cu virusi si programe malware, iar 56% au mentionat furtul de date personale, mai arata studiul citat.Sondajul "Siguranta pe Internet" a fost realizat in intervalul 9 -13 martie, pe un esantion de 830 de respondenti, cu varste peste 18 ani, cu preponderenta din mediul urban (80%), cu venituri medii si peste medii.Odata cu lansarea rezultatelor studiului compania IT romaneasca, StarTech Team, prin StarTech Academy - program de formare a specialistilor IT -, a lansat platforma Sigurantapenet.ro, o platforma de educare a utilizatorilor de Internet din Romania, care pune accent pe protejarea impotriva fraudelor informatice.