VIDEO Google si brandul de haine Levi's vor lansa anul acesta o geaca inteligenta

Levi's Commuter Trucker, cum se numeste geaca inteligenta rezultata din colaborarea celor de la Levi's cu Google, are la baza o tesatura care conduce impulsurile electromagnetice si permite, astfel, ca anumite functii ale gadgeturilor sa fie apelate prin intermediul gecii. In acest sens, mansetele gecii sunt dotate cu o serie de butoane discrete care permit, in aceasta prima versiune a produsului, apelarea unor functii limitate precum primirea sau respingerea apelurilor, ori gestionarea listei de redare a melodiilor, mai scrie News.ro Butoanele functioneaza intr-un mod similar touchpad-ului de la laptopuri, pe langa functiile de aparare, acesta recunoscand si swipe-uri. Aceste butoane functioneaza pe baza unei surse de energie care, conform producatorului, va trebui reincarcata la aproximativ doua zile.Colaborarea dintre Google si Levis nu este singura de acest gen. Sunt tot mai multe case de moda care folosesc tehnologia pentru a crea diferite tipuri de haine inteligente. Spre exemplu, Victoria Secret vinde sutienul inteligent, Tommy Hilfiger - geaca ce stocheaza energie solara si la care poti sa iti incarci gadgeturile si care se comercializeaza la preturi incepand de la 600 de dolari, sau Joe's Jeans, care produce jeansii pentru dame, dotati cu buzunare la care poti sa iti incarci iPohne-ul. Samsung a lansat in cadrul celui mai faimos targ de tehnologie din Statele Unite, CES (Consumer Electronics Show), costumul inteligent, la care utonii sacoului au incorporata tehnologia NFC (near field communication) care perminte controlul anumitor functii al telefonului mobil prin simpla atingere a acestuia - cum ar fi sa activezi modul 'do not disturb' doar trecand telefonul prin dreptul unui nasture de la sacou, dar poate face chiar si plati folosind aceeasi tehnologie. Costumele sunt facute in colaborare cu Rogatis si se vand pe piata coreeana cu preturi incepand de la 500 de dolari.