Un startup de servicii de big data in cloud intra pe piata din Romania, dupa investitii de 5 milioane de euro

Bigstep Metal Cloud, platforma pusa la dispozitie de companie, ofera puterea si securitatea masinilor fizice (bare metal), dar si flexibilitatea cloud-ului public. Aplicatiile de BI & analytics, bazele de date NoSQL, motoarele de cautare si analiza ating performante cu pana la 500% mai mari pe infrastructura Bigstep, fata de cloud-urile virtualizate. Prin interfata drag & drop intuitiva oferita de Bigstep, utilizatorii pot proiecta, implementa si gestiona infrastructuri complexe in cateva minute, cu doar cateva clickuri.Una dintre solutiile de varf ale companiei, Bigstep Container Services, utilizeaza containere Docker pe servere bare metal pentru a rula sute de sarcini si aplicatii independente pe aceleasi masini fizice. Serviciul ofera control asupra resurselor si capabilitati de izolare a proceselor si a sistemelor de fisiere. Impreuna, aceste functionalitati permit utilizatorilor sa ruleze in mod securizat aplicatii la fel ca pe masini virtuale (VM), dar fara neajunsurile de performanta si securitate asociate acestora. Aplicatiile in containere ruleaza la aceeasi performanta ca pe masinile fizice."Am descoperit in mediul de business din Romania un apetit in crestere pentru inovatie si tehnologie de varf. Bigstep isi foloseste resursele si experienta pentru a oferi companiilor din Romania, de la cele mici si mijlocii la organizatii de tip enterprise, servicii de cloud de ultima ora, la preturi competitive si cu un suport logistic deplin. Am creat un portofoliu de servicii de infrastructura si aplicatii care permite dezvoltarea accelerata in domenii aflate in crestere, de la Software-as-a-Service, la machine learning si IoT", a declarat fondatorul si CEO-ul Bigstep, antreprenorul in serie Lucas Roh.Compania are la Bucuresti o echipa de dezolvtare de 20 de angajati. Firma are data centere in Europa si Statele Unite ale Americii si birouri in Bucuresti, Londra si Chicago."Mai detin o companie care se numeste Easyhost, al carui birou la Bucuresti a fost deschis cu mai bine de zece ani in urma. Mediu romanesc de afaceri si in special domeniul IT a evoluat foarte mult in ultimii ani, nu mai exista o distanta foarte mare intre Romania si tarile occidentale in ceea ce priveste complexitatea produselor, majoritatea companiilr s-au adaptat la tehnologiile moderne", mai arata Lucas Roh.