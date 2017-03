Ce spun consumatorii in social media despre platile digitale si realitatea virtuala

Studiul a urmarit 3,5 milioane de postari din social media (Twitter, Facebook, Instagram, Forums, Google+, YouTube, Vkontakte and Weibo) din 188 de piete globale, de-a lungul ultimului an.Cresterea acceptarii portofelelor digitale in magazine, in mediul online, in cadrul aplicatiilor si folosirea platilor in masina au generat mai mult de 2 milioane de mentiuni printre cei 5 miliarde de consumatori la care au ajuns aceste informatii. Marea majoritate a acestor discutii au avut loc pe Twitter (84%) si s-au axat pe cresterea valabilitatii noilor integrari cu portofelele digitale incluzand stocarea cardurilor de fidelitate, cat si pe sustinerea transportului public, ceea ce indica atat un interes ridicat, cat si o utilizare crescuta in randul consumatorilor.Tehnologiile de plati in curs de dezvoltare au reprezentat al doilea cel mai discutat subiect in 2016, cu un interes ridicat in ultimul trimestru al anului. Discutia a fost generata de speculatiile cu privire la noile tehnologii care vor permite comertul pe baza de dispozitive mobile si cum va putea tehnologia "Internet of Things" sa transforme platile.Dispozitivele portabile s-au aflat in fruntea clasamentelor cu subiecte de discutie legate de tehnologia platilor in curs de dezvoltare, iar intre acestea au fost cele mai populare anunturile privitoare la parteneriate intre companiile de dispozitive portabile si furnizorii de plati."Asistentii inteligenti" (smart assistants), realitatea virtuala si inteligenta artificiala reprezinta de asemenea instrumente de interes in platile digitale."Incepem sa vedem o schimbare in nivelul de interes pentru noile tehnologii si un sentiment pozitiv la nivel global fata de noile tehnologii care, in urma cu cativa ani, ar fi parut de necrezut", a spus Vice Presedintele Mastercard pe Comunicatii Digitale.Securitatea platilor mobile continua sa fie principala preocupare a respondentilor, cu o rata de raspuns de 53% privitoare la discutiile despre hackeri si scheme de phishing. Tonalitatea pozitiva cu privire la securitatea platilor mobile a fost considerabil mai redusa fata de cea scoasa la iveala in studiile din cei doi ani anteriori, care indicau o rata de 54% vs 94% in 2015, respectiv 91% in 2014.In privinta discutiilor centrate pe solutiile tehnologice emergente pentru a face platile mai sigure, s-a constatat ca aproape jumatate dintre consumatori (43%) si-au exprimat interesul in biometrie si alte forme de autentificare pentru reducerea fraudei si a depasi etapa parolelor traditionale.Noile tehnologii de recunoastere faciala, cat si cele de amprentare si autentificare prin atingere au reprezentat peste jumatate dintre conversatiile pe tema biometriei/certificarii (51%). Discutiile referitoare la recunoasterea faciala s-au concentrat asupra aplicatiei Verificarea Mobila a Identitatii Mastercard, serviciul de plati fara cash al corporatiei NEC, aplicatia "Maini Libere" de la Google si brevetul Snapchat pentru a incorpora o platforma de plati cu servicii in timp real. In ciuda sentimentului negativ din jurul securitatii platilor, discutiile din social media legate de aceste tehnologii de biometrie si autentificare au fost covarsitor de favorabile.