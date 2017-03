Actiunile Snapchat sunt tranzactionate de joi la New York

Citeste mai multe despre: bursa • instagram

Joi sunt puse pe bursa New York Stock Exchange 200 de milioane de actiuni, iar Snapchat este evaluata la 24 miliarde dolari. CEO-ul Evan Spiegel (26 de ani), detine 22% din actiuni, in valoare totala de peste 4 miliarde dolari, la fel ca si co-fondatorul Bobby Murphy.Intrarea Snapchat pe bursa este asteptata de multi si se considera ca e cea mai importanta listare din 2014 incoace si cea mai mare din tehnologie de la intrarea Facebook pe bursa, in 2012.Snapchat a devenit celebra si fiindca in 2013 ar fi refuzat o oferta de preluare venita de la Facebook, oferta despre care sursele spun ca ar fi fost de 3 miliarde dolari. La jumatatea lui 2013 se spunea ca Snapchat ar valora cam 800 milioane dolari, iar in vara lui 2015 undeva intre 10-12 miliarde dolari. In mai 2016 era evaluata la 18 miliarde dolari.De ce a avut atat de mare succes aplicatia? Adolescentilor le-a placut mult ideea unei aplicatii prin care pot sa se exprime mai liberi si sa trimita ce poze si ce video-uri vor, stiind ca acestea vor disparea imediat, deci nu vor putea fi compromisi.Snap este sub presiune fiindca Facebook i-a copiat cateva dintre ei, un exemplu celebru fiind asa-numitele Instagram Stories care dispar dupa 24 de ore. Facebook are putere financiara uriasa si ar putea extinde idei similare si pe Whatsapp sau chiar pe Facebook propriu-zis.Sursa: Financial Times