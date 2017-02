VIDEO Un roman a dezvoltat un sistem de transport care circula cu viteza sunetului, castigator in competitia organizata de Elon Musk

Cu totii au pus bazele unui sistem atipic, capabil sa transporte calatori printr-un tunel depresurizat, cu peste 1.200 de kilometri pe ora. Viziunea lor a fost recunoscuta de Musk, care, la finalul concursului, le-a acordat premiul pentru inovatie.Denis Tudor si colegii sai de echipa, printre care si membri NASA, si-au inglobat ideile intr-un prototip, construit cu 70.000 de euro, fonduri atrase exclusiv prin eforturi de crowdfunding."Hyperloop este practic o capsula ce va fi propulsata cu viteze de peste 1.200 de kilometri pe ora, intr-un tub cu conditii atmosferice joase. Ar putea fi catalogat ca un mijloc de transport in comun intre tren si avion, ideal pe distantele de pana in 1.000 de kilometri, unde zborul cu avionul nu avantajeaza, din cauza timpilor petrecuti in aeroport, iar calatoria cu trenul ar dura prea mult. Totodata, aceasta solutie are si avantajul tehnic al unui consum redus de energie, pe fondul conditiilor de presiune atmosferica foarte joasa. Astfel, o calatorie cu Hyperloop va fi mai ieftina decat un bilet de avion", spune Denis Tudor.Elon Musk si-a dorit idei originale, optand pentru organizarea unui concurs amplu, care a inceput cu design-ul sistemului de transport rapid si care se va termina cu constructia propriu-zisa a acestuia, dar si a infrastructurii necesare.Fiind vorba despre 40 de membri din 14 tari, echipa din care face parte Denis Tudor a fost organizata asemeni unui open-source, pentru ca fiecare sa poata lucra de la distanta.In vara lui 2016, cu fonduri si din partea antreprenorului Antonio Eram, CEO & Fondator NETOPIA, Denis Tudor s-a alaturat echipei, in SUA, si a inceput lucrarile la prototipul Hyperloop.Implementat, proiectul la care lucreaza va "apropia" orasele lumii. Astfel, o calatorie din Los Angeles in San Francisco, la o distanta de peste 550 de km, se va face in mai putin de 30 de minute, la un cost estimat de circa 50 de dolari."Eu m-am ocupat, alaturi de colegii mei, de senzorii folositi, de controlul capsulei in tubul vidat, dar si de o parte din electronica", mai spune romanul.Prototipul trenului Hyperloop va capata forma finala in preajma anului 2020, iar apoi o echipa formata din specialisti il va construi in mai multe locuri de pe planeta.