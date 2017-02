Americanii de la Fitbit au anuntat cati bani au dat pe producatorul roman de ceasuri inteligente Vector Watch

Potrivit raporutlui publicat de Fitbit, firma Vector Watch a fost cumparata cuVector Watch a fost lansata in 2015, iar pachetul majoritar de actiuni era detinut de Gecad Ventrures, fond de investitii local controlat de omul de afaceri Radu Georgescu, care, de-a lungul timpului, excluzant investitia initiala (de tip seed, primita inaintea lansarii startup-ului pe piata). Printre investitorii Vector s-au mai numarat: Catalyst Romania si investitori privati (Radu Apostolescu si Bogdan Vlad - antreprenori si investitori, cofondatori eMAG, precum si Mihai Popescu cu o experienta de 23 de ani in dezvoltarea de platforme informatice si servicii IT).Fitbit este cel mai mare jucator din piata dispozitivelor "wearable" si a vandut anul trecut 22,3 milioane de astfel de dispozitive.La finele anului trecut Fitbit anunta achizitia unui alt producator de ceasuri inteligente, Pebble - firma care a lansat in 2012 primul smartwatch care a avut succes in special datorita platformei de aplicatii. De asemenea, Pebble a strans 40 milioane dolari prin campaniile de pe site-ul de crowdfunding Kickstarter si a primit si 15 milioane dolari finantare in 2013.Pana la aceasta tranzactie Vector Watch avea 40 de angajati. Echipa de dezvoltare este la Bucuresti, o mica echipa de vanzari se afla in SUA si mai exista o echipa de vanzari in regiunea EMEA. Din punct de vedere retail si financiar sediul este la Londra unde se gasesc si stocurile, in timp ce in Romania este "sediul tehnologic".Vector Watch se vinde in 25 de piete, la un an de la lansare. In afara de pietele foarte mari, SUA, Marea Britanie, ceasul a fost lansat si in piete exotice precum Thailanda, Singapore, Malaezia si Filipine.Ceasul se vinde in peste 500 de puncte de vanzare, incluzand aici atat magazinele fizice , cat si cele online. Amazon este principalul canal de vanzari la nivel mondial, dar vanzari importante sunt generate si prin Orange cu care au fost semnate parteneriate in mai multe tari.